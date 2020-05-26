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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывший инженер NASA построил полосу препятствий для белок (видео)

Животные оказались хитрее и проворнее, чем он ожидал.

Бывший инженер NASA, а ныне популярный YouTube-блогер Марк Робер, обычно публикует на своем канале разные инженерные разработки, проводит занимательные эксперименты и опровергает распространенные мифы с помощью науки. Но в конце мая Робер опубликовал видео немного другого характера.

Блогер рассказал, что во время самоизоляции немного заскучал дома, а потому соорудил специальную кормушку для птиц у себя во дворе и принялся наблюдать за пернатыми. Но длилось это не долго, так как идиллию начали нарушать белки, которые каким-то образом обошли специальную «защиту от белок» и начали съедать все припасы из кормушки.

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Марк некоторое время наблюдал за этим и выяснил, что наведываются к нему сразу четыре разные белки — он изучил их внешность, характер, физические способности и даже дал им имена. А затем его посетила мысль испытать хвостатых на выносливость и упорство. Робер соорудил для них гигантскую полосу препятствий с лестницами, крутящимися элементами, автоматическими дверцами, скользкими стенами и другими экстремальными элементами.

Всю эту сложную конструкцию блогер расположил у себя во дворе и дополнил камерами, которые снимали все происходящее. Робер даже организовал для белок отдельную фотозону, где они могли «примерять» на себя роль лихого ковбоя.

Все элементы Марк сделал безопасными для животных, но довольно сложными. Но белки оказались куда проворнее и хитрее, чем он предполагал. Практически все справились с полосой препятствий (в некоторых местах они просто перепрыгивали через подозрительные элементы). В конце белок ждал сюрприз — огромный контейнер с их любимыми грецкими орехами.

Кстати, блогер также выяснил, что самой голодной и проворной белкой оказалась беременная самка, которую он (по незнанию) назвал мужским именем Гас.

Екатерина Гура

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