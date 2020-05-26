Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Легче сделать вид, что вируса нет»В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
16:21 (мск), источник: Газета.Ру

Температурный режим: чем грозит возвращение в офис

Какие опасности несет в себе ручное изменение температуры в офисах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 519 878+84 089
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось346 836+1 369
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 253 935+68 940
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Ручные тепловизоры, которые используются многими российскими компаниями, могут быть опасны для сотрудников из-за высокой погрешности, заявил эксперт — прибор может выдать нормальный показатель даже для нездорового человека, который в результате будет допущен к работе. Кроме того, тесный контакт между измеряющим и работником является нарушением правил социального дистанцирования.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Установка профессиональных тепловизоров или целых программно-аппаратных комплексов относится к первоочередным мерам при массовом возвращении сотрудников на рабочие места. Согласно некоторым данным, каждый носитель COVID-19 успевает заразить от двух до четырех здоровых людей. Таким образом, даже два-три невыявленных переносчика вируса способны передать инфекцию десятку других людей, что в итоге может привести к выводу из строя сотен работников и целых цехов, а в результате и к серьезным простоям в работе, ведущим к крупным финансовым потерям.

Контроль температуры тела сотрудников особенно важен в сферах, связанных с личным контактом с населением, — это, например, банки, страховые компании, сфера обслуживания и ритейла, — и на предприятиях непрерывного и частично непрерывного цикла.

Кроме того, стоит сохранять повышенный уровень диагностики состояния персонала на промышленных предприятиях: проводить предсменный осмотр персонала для своевременного выявления заболевших. Об этом говорят и настоятельные рекомендации Роспотребнадзора о недопущении к работе людей с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания.

На промышленных предприятиях, к примеру, необходимо ограничить контакты между коллективами отдельных цехов во избежание заражения.

Само использование тепловизоров — тема не новая. В промышленности устройства подобного плана часто применяются для выявления дефектов и повреждений в электросетях, на заводских приборах, объектах военного назначения и т. д. Однако в связи с текущей обстановкой компании начали с помощью этих устройств измерять температуру и в отношении групп людей.

Новость
Бремя чудес: как изменился мир после карантина

Ряд производителей успешно переориентировался на выпуск такого оборудования, а профессиональные тепловизионные системы начали активно устанавливаться в том же Китае: в аэропортах и на вокзалах, проходных заводов и офисов, в государственных учреждениях, больницах, школах, общественном транспорте.

Российские компании используют для контроля состояния своих сотрудников в основном ручные тепловизоры.

Однако, как рассказал «Газете.Ru» директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин, у них есть два существенных минуса, сводящих фактически на нет всю репрезентативность измерений.

Во-первых, они дают большие помехи, так как все объекты в радиусе измерения с температурой выше нуля автоматически являются источниками излучения и искажают показания. Во-вторых, слишком высокая погрешность в ±2°C практически исключает возможность отделить человека с нормальной температурой (по данным ВОЗ, она колеблется от 36,5°С до 37°С) от потенциально нездорового с температурой выше 37,5°С.

В результате таких измерений все люди с температурой до 38,6°С попадают в одну группу, что недопустимо для правильной оценки. Кроме того, при измерении вручную необходимо приближение вплотную к человеку, что вкупе с низкой скоростью замеров способствует скоплению людей в очереди и, как следствие, увеличивает риск заражения как самого измеряющего, так и остальных.
Алексей Сечкин

Эксперт отметил, что профессиональные тепловизионные системы таких критичных недостатков лишены. В отличие от ручных приборов, бесконтактные тепловизионные системы калибруются в режиме реального времени с интеллектуальной компенсацией в 0,2−0,3°С и дают минимальную погрешность. Они также могут регулировать и множество других параметров: коэффициент излучения, влажность, расстояние до объекта и др. Программное обеспечение таких систем дает возможность настраивать зоны измерений и исключать из поля обзора помехи в виде ламп, фонарей, батарей и других излучающих тепло объектов во избежание ложных срабатываний.

Новость
С кольцом всевластия: фитнес-браслеты не пустят заболевших в офисы

«Тепловизионная камера устанавливается на пропускном пункте — в этом случае измерение происходит до входа в помещение, а главное — осуществляется бесконтактно. Даже в большом потоке прибор автоматически выявит людей с повышенной температурой. Скорость измерения колеблется в пределах одной секунды и позволяет получать результаты в радиусе до 10 метров, что практически исключает риск заражения. Результаты измерений выводятся на монитор оператора в виде инфракрасных изображений и значений температуры для каждого отдельного человека, дополнительно раздается звуковой сигнал. А в случае подключения к системе библиотеки с фотографиями, возможно даже настроить автоматическую блокировку пропуска», — пояснил эксперт.

Кроме установки самих тепловизионных систем, можно внедрять целые программно-аппаратные комплексы (ПАК), чтобы помимо контроля температуры проводить автоматизированный медицинский осмотр сотрудников и учет их дальнейшего лечения; выявлять работников, контактировавших с заболевшим в течение инкубационного периода; предоставлять руководству компании оперативную аналитику для оценки уровня риска и возможных сценариев развития ситуации.

И хотя c установлением в большей части России теплой погоды распространение вируса будет снижаться, многие компании закладывают риск второй волны заболеваний к осени.

Для этого предприятия непрерывного цикла разрабатывают комплексную технико-организационную стратегию по снижению угрозы здоровью работников и бизнесу со сроком реализации в третьем квартале 2020 года. Если организация продолжает работать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, внедрение профессиональных тепловизионных систем и ПАК — это возможность уже сейчас минимизировать ущерб как для предприятия, так и для каждого отдельного сотрудника. Но, безусловно, это не должно быть единственным средством предотвращения распространения вируса среди сотрудников.

Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
 Представительница Началовой объяснила смысл слов на могильном памятнике певицы
Мясников назвал преимущества обычного мыла перед антибактериальным
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Синоптик озвучил вероятность ураганов и смерчей в России летом
Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен
Дочь Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
В Китае умер «король казино» Стэнли Хо
Брюн заявил о росте смертности в России
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Hi-Tech
Кибер Россия: какой может стать наша страна Передовые технологии на фоне умирающих деревень и обшарпанных дворов
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 241
Как провели выходные. Колитесь! 193
Ребята, нужна помощь 187
О масках и совести 136
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
Село, которому повезло. Как бизнесмен побывал на родине своих предков
Ашурбейли: "Пора перестать ходить с протянутой рукой к власти"
Российский учёный готовит прорыв в освоении космического пространства
Даже оптимистичные сценарии для планеты Земля вызывают тревогу
Популярные темы на «Детях»
Регистрация новорожденного 210
Книжная тема) 209
Выпускной 2020 в саду 162
Места общего пользования. Как пользоваться? 88
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь