16:21 (мск), источник: Газета.Ру
Температурный режим: чем грозит возвращение в офис
Какие опасности несет в себе ручное изменение температуры в офисах.
Ручные тепловизоры, которые используются многими российскими компаниями, могут быть опасны для сотрудников
Установка профессиональных тепловизоров или целых
Контроль температуры тела сотрудников особенно важен в сферах, связанных с личным контактом с населением, — это, например, банки, страховые компании, сфера обслуживания и ритейла, — и на предприятиях непрерывного и частично непрерывного цикла.
Кроме того, стоит сохранять повышенный уровень диагностики состояния персонала на промышленных предприятиях: проводить предсменный осмотр персонала для своевременного выявления заболевших. Об этом говорят и настоятельные рекомендации Роспотребнадзора о недопущении к работе людей с повышенной температурой тела или с признаками инфекционного заболевания.
Само использование тепловизоров — тема не новая. В промышленности устройства подобного плана часто применяются для выявления дефектов и повреждений в электросетях, на заводских приборах, объектах военного назначения
Ряд производителей успешно переориентировался на выпуск такого оборудования, а профессиональные тепловизионные системы начали активно устанавливаться в том же Китае: в аэропортах и на вокзалах, проходных заводов и офисов, в государственных учреждениях, больницах, школах, общественном транспорте.
Российские компании используют для контроля состояния своих сотрудников в основном ручные тепловизоры.
Однако, как рассказал «Газете.Ru» директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин, у них есть два существенных минуса, сводящих фактически на нет всю репрезентативность измерений.
В результате таких измерений все люди с температурой до 38,6°С попадают в одну группу, что недопустимо для правильной оценки. Кроме того, при измерении вручную необходимо приближение вплотную к человеку, что вкупе с низкой скоростью замеров способствует скоплению людей в очереди и, как следствие, увеличивает риск заражения как самого измеряющего, так и остальных.
Эксперт отметил, что профессиональные тепловизионные системы таких критичных недостатков лишены. В отличие от ручных приборов, бесконтактные тепловизионные системы калибруются в режиме реального времени с интеллектуальной компенсацией в 0,2−0,3°С и дают минимальную погрешность. Они также могут регулировать и множество других параметров: коэффициент излучения, влажность, расстояние до объекта и др. Программное обеспечение таких систем дает возможность настраивать зоны измерений и исключать из поля обзора помехи в виде ламп, фонарей, батарей и других излучающих тепло объектов во избежание ложных срабатываний.
«Тепловизионная камера устанавливается на пропускном пункте — в этом случае измерение происходит до входа в помещение, а главное — осуществляется бесконтактно. Даже в большом потоке прибор автоматически выявит людей с повышенной температурой. Скорость измерения колеблется в пределах одной секунды и позволяет получать результаты в радиусе до 10 метров, что практически исключает риск заражения. Результаты измерений выводятся на монитор оператора в виде инфракрасных изображений и значений температуры для каждого отдельного человека, дополнительно раздается звуковой сигнал. А в случае подключения к системе библиотеки с фотографиями, возможно даже настроить автоматическую блокировку пропуска», — пояснил эксперт.
Кроме установки самих тепловизионных систем, можно внедрять целые
Для этого предприятия непрерывного цикла разрабатывают комплексную