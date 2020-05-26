Источник заявил о планах сделать выходным день проведения парада Победы

Ранее во вторник во вторник президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.
«Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.
Президент велел обеспечить «самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада».
Ранее Парад Победы был перенесен в связи с распространением коронавируса. В День Победы в городах России были организованы авиапарады.