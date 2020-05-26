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17:01 (мск), источник: Интерфакс

Источник заявил о планах сделать выходным день проведения парада Победы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдет парад Победы, планируется объявить выходным днем, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

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Ранее во вторник во вторник президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

«Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент велел обеспечить «самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада».

Ранее Парад Победы был перенесен в связи с распространением коронавируса. В День Победы в городах России были организованы авиапарады.

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