Ученые выяснили оптимальные условия для распространения коронавируса

ТАСС, 26 мая. Почти две трети случаев заражения коронавирусом нового типа в мире приходится на регионы со средней температурой воздуха от 5 до 15 °C, а около трех четвертей — в местности с абсолютной влажностью от 3 до 10 г/м3. Поэтому, делают вывод исследователи, коронавирусная инфекция может стать циклическим заболеванием и Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на статью в научном журнале Science of The Total Environment.
По мере развития эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как на ее распространение влияет климат, — в частности, температура и влажность воздуха. Теоретические расчеты дают разные результаты: например, они говорят как о том, что с повышением температуры пандемия пойдет на спад, так и о том, что ничего не изменится.
В новом исследовании ученые из Университета Ланьчжоу во главе с Чжунвэем Хуаном решили выяснить, связаны ли между собой метеорологическими условиями и распространением коронавирусной инфекции по миру. Они основывались на данных о 3,75 млн случаев заражения, которые были зафиксированы с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.
Анализ данных показал, что около 60% случаев инфицирования COVID-19 произошли в местах с температурой воздуха от 5 до 15 °C. Чжунвэй Хуан подчеркнул, что исследователи «не могут полагаться на гипотезу, согласно которой распространение коронавируса остановится с повышением температуры». 73,8% случаев произошли в местах со средней влажностью воздуха от 3 до 10 г/м3.
При этом авторы исследования отмечают, что они рассматривают только естественные факторы, которые могут повлиять на распространение. Кроме них могут существовать и другие.