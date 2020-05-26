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16:45 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые выяснили оптимальные условия для распространения коронавируса

Исследователи считают, что новая вспышка COVID-19 появится осенью 2020 года.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 522 931+83 372
13.05
71982
14.05
97808
15.05
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16.05
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24.05
84446
25.05
111317
26.05
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13.0526.05
Скончалось346 873+1 284
13.05
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14.05
5390
15.05
5122
16.05
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4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
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21.05
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22.05
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23.05
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24.05
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25.05
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13.0526.05
Выздоровело2 257 533+71 837
13.05
31101
14.05
64151
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16.05
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 мая. Почти две трети случаев заражения коронавирусом нового типа в мире приходится на регионы со средней температурой воздуха от 5 до 15 °C, а около трех четвертей — в местности с абсолютной влажностью от 3 до 10 г/м3. Поэтому, делают вывод исследователи, коронавирусная инфекция может стать циклическим заболеванием и Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на статью в научном журнале Science of The Total Environment.

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По мере развития эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как на ее распространение влияет климат, — в частности, температура и влажность воздуха. Теоретические расчеты дают разные результаты: например, они говорят как о том, что с повышением температуры пандемия пойдет на спад, так и о том, что ничего не изменится.

В новом исследовании ученые из Университета Ланьчжоу во главе с Чжунвэем Хуаном решили выяснить, связаны ли между собой метеорологическими условиями и распространением коронавирусной инфекции по миру. Они основывались на данных о 3,75 млн случаев заражения, которые были зафиксированы с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.

Анализ данных показал, что около 60% случаев инфицирования COVID-19 произошли в местах с температурой воздуха от 5 до 15 °C. Чжунвэй Хуан подчеркнул, что исследователи «не могут полагаться на гипотезу, согласно которой распространение коронавируса остановится с повышением температуры». 73,8% случаев произошли в местах со средней влажностью воздуха от 3 до 10 г/м3.

При этом авторы исследования отмечают, что они рассматривают только естественные факторы, которые могут повлиять на распространение. Кроме них могут существовать и другие.

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