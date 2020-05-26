В Данию смогут въехать иностранцы, которых ждут любимые

В конце мая власти Дании приняли решение об ослаблении пограничного контроля с Германией и странами Северной Европы. В страну также разрешили въезжать иностранцам, которые оказались разлучены со своими партнерами
Как сообщает Reuters, желающим въехать в Данию на этом основании придется предоставить полицейским доказательство отношений: совместные фото, переписку и личную информацию друг о друге.
Правда, некоторые датские политики выступили против такого условия для въезда, отметив, что переписка и фото — это вторжение в частную жизнь людей.
Екатерина Гура