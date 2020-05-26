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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Данию смогут въехать иностранцы, которых ждут любимые

Для этого нужно будет предъявить доказательства отношений.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
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16.05
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17.05
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Скончалось3 807+174
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96
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Выздоровело131 129+12 331
13.05
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14.05
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15.05
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16.05
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13.0526.05
Инфицировано5 522 931+83 372
13.05
71982
14.05
97808
15.05
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16.05
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17.05
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25.05
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87225
13.0526.05
Скончалось346 873+1 284
13.05
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Выздоровело2 257 533+71 837
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16.05
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13.0526.05
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Источник: @markuswinkler

В конце мая власти Дании приняли решение об ослаблении пограничного контроля с Германией и странами Северной Европы. В страну также разрешили въезжать иностранцам, которые оказались разлучены со своими партнерами из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, желающим въехать в Данию на этом основании придется предоставить полицейским доказательство отношений: совместные фото, переписку и личную информацию друг о друге.

Правда, некоторые датские политики выступили против такого условия для въезда, отметив, что переписка и фото — это вторжение в частную жизнь людей.

Екатерина Гура

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