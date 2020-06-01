Сергей Нетиевский: «Взять автодом и с детьми проехаться по Европе»

Экс-участник команды КВН и шоу «Уральские пельмени», актер, продюсер, режиссер и эксперт по культуре молодежного парламента при Госдуме РФ Сергей Нетиевский в эксклюзивном видео поделился своими планами и мечтами, которые он осуществит после завершения режима самоизоляции.
Первым и самым главным делом Сергей назвал встречи с родными, близкими и друзьями. Кроме того, он отметил, что настолько соскучился по путешествиям, что мечтает взять автодом и вместе с семьей отправиться в длительную поездку по Европе.
Но если Европа будет закрыта — поедем прямо до Байкала.
Какие еще планы строит знаменитый актер, смотрите в нашем ролике.
Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.