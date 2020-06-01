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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сергей Нетиевский: «Взять автодом и с детьми проехаться по Европе»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Экс-участник команды КВН и шоу «Уральские пельмени», актер, продюсер, режиссер и эксперт по культуре молодежного парламента при Госдуме РФ Сергей Нетиевский в эксклюзивном видео поделился своими планами и мечтами, которые он осуществит после завершения режима самоизоляции.

Первым и самым главным делом Сергей назвал встречи с родными, близкими и друзьями. Кроме того, он отметил, что настолько соскучился по путешествиям, что мечтает взять автодом и вместе с семьей отправиться в длительную поездку по Европе.

Но если Европа будет закрыта — поедем прямо до Байкала.
Сергей Нетиевский

Какие еще планы строит знаменитый актер, смотрите в нашем ролике.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.

Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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