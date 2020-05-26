Блогеры из США напугали медведя криками (видео)

В конце мая на TikTok появился необычный ролик, который быстро стал вирусным и перекочевал в другие соцсети и СМИ.
Видео было снято блогером Джейкобом с ником madlyexplore в Северной Каролине. Отдыхая с друзьями в загородном доме, они увидела огромного медведя, который двигался в направлении их машины, припаркованной напротив дома.
Сначала друзья просто снимали медведя на видео из окна, но заметив его решительность, стали паниковать. В ролике слышно, как подруга Джейкоба спрашивает, закрыли ли они машину. И уже через секунду выясняется, что нет.
Медведь уверенным движением открыл дверцу авто, но в этот момент случилось неожиданное — блогеры начали кричать, рычать и шуметь, пытаясь напугать животное. И это сработало. Растерявшись от внезапных громких звуков, медведь встал на задние лапы, попятился и убежал обратно в лес.