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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогеры из США напугали медведя криками (видео)

Косолапый попытался забраться в их авто.

В конце мая на TikTok появился необычный ролик, который быстро стал вирусным и перекочевал в другие соцсети и СМИ.

Видео было снято блогером Джейкобом с ником madlyexplore в Северной Каролине. Отдыхая с друзьями в загородном доме, они увидела огромного медведя, который двигался в направлении их машины, припаркованной напротив дома.

Сначала друзья просто снимали медведя на видео из окна, но заметив его решительность, стали паниковать. В ролике слышно, как подруга Джейкоба спрашивает, закрыли ли они машину. И уже через секунду выясняется, что нет.

Медведь уверенным движением открыл дверцу авто, но в этот момент случилось неожиданное — блогеры начали кричать, рычать и шуметь, пытаясь напугать животное. И это сработало. Растерявшись от внезапных громких звуков, медведь встал на задние лапы, попятился и убежал обратно в лес.

Екатерина Гура

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