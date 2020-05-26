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19:43 (мск), источник: РИА Новости

В России у кошки обнаружили коронавирус

ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного заболевания COVID-19, животное помещено на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
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Скончалось3 807+174
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Выздоровело131 129+12 331
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Инфицировано5 543 439+82 692
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Скончалось347 836+1 543
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Выздоровело2 266 394+72 933
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Источник: Simone_ph/СС0

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении организации.

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В результате исследования у животного было выявлено наличие возбудителя коронавируса.

О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Кошка помещена на карантин «по месту нахождения».

Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.

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