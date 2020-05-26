Безопасный расчет: как 24 июня пройдет парад Победы

Проведение парада Победы 24 июня будет безопасным. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, во время которой российский лидер и поручил приступить к подготовке торжественного мероприятия. Некоторыми подробностями процесса с «Известиями» поделились собеседники в военном ведомстве. В частности, сейчас прорабатывается вопрос о возможной замене «иногородних» расчетов, и в случае необходимости их места займут военнослужащие Западного военного округа и Московского гарнизона. Президент во вторник сообщил россиянам еще об одной важной дате — акция «Бессмертный полк» должна пройти 26 июля.
Дата проведения парада Победы, который был отложен на неопределенный срок
— Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены, — подчеркнул верховный главнокомандующий.
Армии будет не сложно выполнить поставленную задачу, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он заявил «Известиям», что в российских вооруженных силах сейчас стабильная обстановка, которая позволяет приступить к тренировкам. Сергей Шойгу во время беседы с Владимиром Путиным подтвердил, что пик заболеваемости в вооруженных силах пройден во второй половине апреля. По его словам, за период с начала марта в армии выявлено 5,5 тыс. военнослужащих с COVID-19. При этом вылечены и выписаны уже 3,5 тыс. человек.
В Совете Федерации также надеются, что 24 июня в Россию смогут приехать главы зарубежных стран. К слову, президент Казахстана
День Победы, однако, в последние годы связан не только с демонстрацией возможностей военной техники и маршем солдат, но и с акцией «Бессмертный полк».
Тем не менее, учитывая нынешние реалии, нужно понимать, что чествование памяти ветеранов может быть отложено еще раз.
— Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки, — заявил президент.
По словам президента, власти намерены руководствоваться только ответственным подходом, когда главной задачей остается сохранение жизни и здоровья людей.
В настоящий момент наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому проводить парад Победы совершенно безопасно, заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Что же касается «Бессмертного полка», то здесь ситуация сложнее, учитывая массовость мероприятия, считает эксперт. По его словам, с проведением этой акции связана определенная опасность и поэтому требуется взвешенный подход. Тем не менее, если эпидемиологическая обстановка будет стабильная, то можно проводить и это мероприятие, уверен он. С другой стороны, нельзя забывать и о географическом факторе, когда благополучная ситуация в одном субъекте РФ вовсе не означает, что болезнь отступает в другом регионе.
Сами ветераны с большим энтузиазмом восприняли информацию о начале подготовки к параду Победы. Борису Пирожкову в апреле 1945 года было всего 19 лет. Для него война закончилась взятием Кенигсберга — он сражался в знаменитом 1-м танковом корпусе генерала Василия Буткова и прошел весь запад страны до Восточной Пруссии. А после победы над Третьим Рейхом остался теперь уже в Калининграде и помогал восстанавливать самый западный форпост России. Мы стали первыми, кто рассказал ему, что парад планируется провести уже через месяц.
— В июне, говорите? Так скоро. А что же меня не пригласили? — несколько смущенно спросил наш собеседник. — От нашей области в этом году должен поехать один человек,
— Как сейчас помню: мы сидели в первом ряду, чуть правее мавзолея, вид был потрясающий. И это чувство гордости нашей армией, нашими ребятами. В любом случае, хорошо, что парад проведут, это главное, — подытожил ветеран.
Участник Сталинградской битвы 96-летний москвич Георгий Виноградов также рад тому, что парад в итоге проведут, пусть и в июне. Однако сам он прийти на Красную площадь в этот день не сможет.
— У меня с ногами плоховато, я наверное не пойду. Но то, что парад проведут — это очень ценно, поскольку это память. Очень важно, чтобы жители нашей страны, особенно молодежь, не забывали, что была такая победа и какой ценой она далась, — поделился с «Известиями» ветеран.
— Некоторые говорят, что парад — это милитаризм, демонстрация военной техники, орудий, но я так не думаю. Это традиция, которая в первую очередь служит напоминанием о той страшной войне и нелегкой победе.
Георгий Алексеевич прошел на своем танке через все пять лет войны, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, под Прохоровкой, освобождал Беларусь, Польшу. А в мае 1945 года взял штурмом Берлин.
Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, основной план проведения парада на Красной площади останется без существенных изменений. При этом некоторые корректировки могут быть внесены в состав пеших парадных расчетов. Помимо военнослужащих Московского гарнизона, по Красной площади идут также офицеры, сержанты, солдаты и курсанты из разных регионов России. В их числе
Ожидается, что тренировки парадных расчетов стартуют в начале июня. К этому времени из отпусков начнут возвращаться
Первые тренировки пройдут на базе военных учебных заведений и воинских частей. Но потом участники переедут в Москву и проведут репетиции в Алабино, а затем и на Красной площади.
— Времени для организации парада 24-го июня достаточно, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Войска уже готовы, они готовились весь предыдущий месяц. Теперь надо только собрать их вместе и повести. И в
Предполагается, что мероприятие займет полтора часа. В торжественной церемонии должны принять участие 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц с техники.
Материал подготовили Дмитрий Лару, Эльнар Байназаров, Роман Крецул, Алексей Рамм.