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19:57 (мск), источник: Известия

Безопасный расчет: как 24 июня пройдет парад Победы

Ветераны ждут памятное событие, а военные готовятся к возможным корректировкам в составе участников.

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Источник: РИА "Новости"

Проведение парада Победы 24 июня будет безопасным. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи президента Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, во время которой российский лидер и поручил приступить к подготовке торжественного мероприятия. Некоторыми подробностями процесса с «Известиями» поделились собеседники в военном ведомстве. В частности, сейчас прорабатывается вопрос о возможной замене «иногородних» расчетов, и в случае необходимости их места займут военнослужащие Западного военного округа и Московского гарнизона. Президент во вторник сообщил россиянам еще об одной важной дате — акция «Бессмертный полк» должна пройти 26 июля.

Исключить риски

Дата проведения парада Победы, который был отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, в последнее время оставалась одной из главных интриг для большинства россиян. И лишь относительное улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволили Владимиру Путину расставить все точки над i. В режиме видеоконференции президент приказал Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду 24 июня.

Именно в этот день 75 лет назад «по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», подчеркнул российский лидер.
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— Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены, — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Армии будет не сложно выполнить поставленную задачу, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он заявил «Известиям», что в российских вооруженных силах сейчас стабильная обстановка, которая позволяет приступить к тренировкам. Сергей Шойгу во время беседы с Владимиром Путиным подтвердил, что пик заболеваемости в вооруженных силах пройден во второй половине апреля. По его словам, за период с начала марта в армии выявлено 5,5 тыс. военнослужащих с COVID-19. При этом вылечены и выписаны уже 3,5 тыс. человек.

В Совете Федерации также надеются, что 24 июня в Россию смогут приехать главы зарубежных стран. К слову, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, с которым Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор, уже подтвердил намерение посетить Москву. Такую же позицию высказал его молдавский коллега Игорь Додон. Также лидер Палестины Махмуд Аббас и руководитель Южной Осетии Анатолий Бибилов готовы принять участие в торжественном мероприятии.

День Победы, однако, в последние годы связан не только с демонстрацией возможностей военной техники и маршем солдат, но и с акцией «Бессмертный полк».

Чтобы снизить риски распространения COVID-19, это мероприятие пройдет на месяц позже — 26 июля в день ВМФ России. На эту дату также запланирован и военно-морской парад на главных базах страны.
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Тем не менее, учитывая нынешние реалии, нужно понимать, что чествование памяти ветеранов может быть отложено еще раз.

— Если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки, — заявил президент.

По словам президента, власти намерены руководствоваться только ответственным подходом, когда главной задачей остается сохранение жизни и здоровья людей.

А ветераны?

В настоящий момент наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому проводить парад Победы совершенно безопасно, заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Конечно я бы на месте организаторов ветеранов не приглашал на трибуну, — добавил он, пояснив, что это пожилые люди, которые находятся в зоне риска.
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Что же касается «Бессмертного полка», то здесь ситуация сложнее, учитывая массовость мероприятия, считает эксперт. По его словам, с проведением этой акции связана определенная опасность и поэтому требуется взвешенный подход. Тем не менее, если эпидемиологическая обстановка будет стабильная, то можно проводить и это мероприятие, уверен он. С другой стороны, нельзя забывать и о географическом факторе, когда благополучная ситуация в одном субъекте РФ вовсе не означает, что болезнь отступает в другом регионе.

Сами ветераны с большим энтузиазмом восприняли информацию о начале подготовки к параду Победы. Борису Пирожкову в апреле 1945 года было всего 19 лет. Для него война закончилась взятием Кенигсберга — он сражался в знаменитом 1-м танковом корпусе генерала Василия Буткова и прошел весь запад страны до Восточной Пруссии. А после победы над Третьим Рейхом остался теперь уже в Калининграде и помогал восстанавливать самый западный форпост России. Мы стали первыми, кто рассказал ему, что парад планируется провести уже через месяц.

— В июне, говорите? Так скоро. А что же меня не пригласили? — несколько смущенно спросил наш собеседник. — От нашей области в этом году должен поехать один человек, женщина-зенитчица. А в прошлом году поехали трое, и я в их числе. Это было незабываемо.

Борис Петрович признался, что всего два раза в жизни был на парадах на Красной площади — один раз еще в шестидесятых, и второй — как раз в прошлом году. И отметил: если будет такая возможность, то он и в этом году с удовольствием поехал бы в Москву.

— Как сейчас помню: мы сидели в первом ряду, чуть правее мавзолея, вид был потрясающий. И это чувство гордости нашей армией, нашими ребятами. В любом случае, хорошо, что парад проведут, это главное, — подытожил ветеран.

Участник Сталинградской битвы 96-летний москвич Георгий Виноградов также рад тому, что парад в итоге проведут, пусть и в июне. Однако сам он прийти на Красную площадь в этот день не сможет.

— У меня с ногами плоховато, я наверное не пойду. Но то, что парад проведут — это очень ценно, поскольку это память. Очень важно, чтобы жители нашей страны, особенно молодежь, не забывали, что была такая победа и какой ценой она далась, — поделился с «Известиями» ветеран.

— Некоторые говорят, что парад — это милитаризм, демонстрация военной техники, орудий, но я так не думаю. Это традиция, которая в первую очередь служит напоминанием о той страшной войне и нелегкой победе.
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Георгий Алексеевич прошел на своем танке через все пять лет войны, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, под Прохоровкой, освобождал Беларусь, Польшу. А в мае 1945 года взял штурмом Берлин.

Без изменений

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, основной план проведения парада на Красной площади останется без существенных изменений. При этом некоторые корректировки могут быть внесены в состав пеших парадных расчетов. Помимо военнослужащих Московского гарнизона, по Красной площади идут также офицеры, сержанты, солдаты и курсанты из разных регионов России. В их числе Санкт-Петербург, Воронеж, Кострома, Рязань, Североморск и другие. Поэтому, по словам источников «Известий», в настоящее время прорабатывается вопрос о возможной замене «иногородних» расчетов. В случае необходимости их места займут военнослужащие Западного военного округа и Московского гарнизона.

Ожидается, что тренировки парадных расчетов стартуют в начале июня. К этому времени из отпусков начнут возвращаться офицеры-слушатели и курсанты военных учебных заведений. Их вначале мая распустили по домам из-за эпидемии коронавируса. Традиционно учащиеся военных академии, институтов, университетов и училищ активно привлекаются к участию в Параде Победы.

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Первые тренировки пройдут на базе военных учебных заведений и воинских частей. Но потом участники переедут в Москву и проведут репетиции в Алабино, а затем и на Красной площади.

— Времени для организации парада 24-го июня достаточно, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Войска уже готовы, они готовились весь предыдущий месяц. Теперь надо только собрать их вместе и повести. И в какой-то степени это станет в том числе и парадом победы над той напастью, с которой мы столкнулись сейчас.

Предполагается, что мероприятие займет полтора часа. В торжественной церемонии должны принять участие 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц с техники.

Материал подготовили Дмитрий Лару, Эльнар Байназаров, Роман Крецул, Алексей Рамм.

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