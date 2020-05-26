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20:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Жертв домашнего насилия не будут обвинять в нарушении карантина

МВД ответило на обращение НКО, попросивших о срочных мерах в период пандемии.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нарушители режима самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации семейно-бытового насилия, не должны нести ответственность, заявили в МВД в ответ на обращение в правительство РФ девяти НКО, работающих с пострадавшими. Сотрудники полиции «незамедлительно реагируют» на каждое сообщение граждан о фактах бытового насилия, заверили в МВД. Авторы обращения в правительство не вполне согласились с тезисом о немедленном реагировании, однако отметили, что разъяснение об отсутствии санкций «поможет очень многим пострадавшим».

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Домашнее насилие: как не стать жертвой

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД ответило на обращение девяти российских НКО, работающих с пострадавшими от семейно-бытового насилия. Обращение было направлено в марте 2020 года правительству РФ и главам регионов. Эксперты прогнозировали всплеск домашнего насилия в режиме самоизоляции, ссылаясь на опыт зарубежных стран, — рост случаев насилия был зафиксирован в ряде европейских стран, а также в Китае.

Правозащитники попросили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших» (регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность), а также не привлекать к ответственности пострадавших от домашнего насилия, нарушивших карантин и режим самоизоляции.

В МВД заявили, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер»:

Осуществляются посещения по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах, опрос родственников и соседей о поведении указанных граждан в режиме самоизоляции. При выявлении признаков составов правонарушений или преступлений данные лица привлекаются к установленной законом ответственности.

Также, утверждается в ответе МВД, «до пострадавших доводится информация об имеющихся службах социальной поддержки».

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Кроме того, разъяснительная работа ведется «в ходе рассмотрения поступающих обращений граждан и совместных с Роспотребнадзором мероприятий по соблюдению установления ограничений».

«Сотрудниками полиции осуществляется незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия», — заявили в МВД.

Ведомство заверило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».

Отметим, в середине мая в МВД сообщили, что число преступлений, связанных с домашним насилием, «за первый квартал и апрель остается стабильным», «как и в прошлом году, имеет тенденцию к сокращению». «По итогам трех месяцев снижение преступлений данного вида составило 7%», — рассказал начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Колесник в интервью «России-24». Позже МВД распространило сообщение, что «в апреле 2020 года посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — легкого вреда здоровью».

При этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорит о росте обращений о случаях домашнего насилия — в 2,5 раза во время пандемии.

Об аналогичной ситуации сообщали и в центре АННА: в марте по сравнению с февралем число звонков на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24%. Женский кризисный центр «Китеж» в марте зафиксировал на 15% больше обращений по сравнению с февралем, сообщало РБК. В статистке МВД усомнились и в Госдуме. Так, глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова в разговоре с телеканалом «Россия-24» заявила, что данные МВД не отражают реальной картины. Депутаты от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить публикацию РБК о росте жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции, так как эти данные не соответствуют статистике МВД.

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Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций (организация является одним из подписантов письма НКО в правительство) адвокат Мари Давтян, комментируя ответ МВД, отметила, что описанные в документе меры реагирования и профилактики НКО, работающие с пострадавшими, «на практике не почувствовали».

«По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники полиции при обращениях говорят, что они заняты контролем за изоляцией и карантином, — сказала она.— Об этом они несколько раз говорили нашим пострадавшим, отказываясь даже домой приходить».

Адвокат привела пример, когда полицейские отказались приехать по сообщению жительницы Москвы о домашнем насилии: «Они выразили опасение, что она болеет, и предложили написать заявление участковому».

«Когда мы обращались в правительство, говоря о том, что нельзя наказывать женщин, нарушивших самоизоляцию в ситуации насилия, мы надеялись, что на это обратят внимание сотрудников полиции, — отметила Давтян.— Нам ответили, что лицо, нарушившее в такой ситуации карантин, избавляется от ответственности. Но мы-то об этом знаем, об этом нужно говорить полиции». Она рассказала, что недавно жительнице Москвы пришлось нарушить самоизоляцию из-за агрессии мужа, который позже уведомил полицию, что его жена покидала квартиру: «С женщиной связался участковый по поводу того, что она нарушила карантин. Мы отправили участковому этот ответ МВД, объясняя, что никаких протоколов в этой ситуации не нужно. При этом по обращению самой женщины о насилии никакого ответа не было».

Куратор направления по защите прав женщин и детей в проекте «Зона права» адвокат Валентина Фролова не стала комментировать «Ъ» часть ответа МВД о качестве работы полиции, однако отметила, что информация об отсутствии ответственности за нарушение изоляции «поможет очень многим пострадавшим»:

Надеюсь, что все, кому информация может понадобиться, сохранят ответ МВД у себя в устройствах. Все должны знать, что, спасаясь от домашнего насилия или обращаясь за медицинской помощью в такой ситуации, они не могут подвергаться санкциям, не должны нести за это ответственность.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай заявила «Ъ», что «рост случаев насилия в период пандемии коронавируса, очевидно, касается не только тех семей, которые уже состоят на учете и требуют своевременного реагирования на сообщения, но и новых жертв, прежде не сталкивавшихся с этим явлением»: «Решение проблемы начинается с ее признания. Безусловно, все изложенные меры, как и многие другие, являются необходимыми, и такие действия правоохранительных органов являются нормой, на которую могут рассчитывать живущие в правовом государстве граждане. Однако письмо НКО как раз и имело целью обратить внимание на то, что одной лишь нормы сегодня недостаточно. Наша страна, как и весь мир, оказалась в экстраординарных обстоятельствах».

Валерия Мишина

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