Жертв домашнего насилия не будут обвинять в нарушении карантина

Нарушители режима самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», в том числе в ситуации
Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД ответило на обращение девяти российских НКО, работающих с пострадавшими от
Правозащитники попросили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших» (регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность), а также не привлекать к ответственности пострадавших от домашнего насилия, нарушивших карантин и режим самоизоляции.
В МВД заявили, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер»:
Осуществляются посещения по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах, опрос родственников и соседей о поведении указанных граждан в режиме самоизоляции. При выявлении признаков составов правонарушений или преступлений данные лица привлекаются к установленной законом ответственности.
Также, утверждается в ответе МВД, «до пострадавших доводится информация об имеющихся службах социальной поддержки».
Кроме того, разъяснительная работа ведется «в ходе рассмотрения поступающих обращений граждан и совместных с Роспотребнадзором мероприятий по соблюдению установления ограничений».
«Сотрудниками полиции осуществляется незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия», — заявили в МВД.
Ведомство заверило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».
Отметим, в середине мая в МВД сообщили, что число преступлений, связанных с домашним насилием, «за первый квартал и апрель остается стабильным», «как и в прошлом году, имеет тенденцию к сокращению». «По итогам трех месяцев снижение преступлений данного вида составило 7%», — рассказал начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Колесник в интервью «России-24». Позже МВД распространило сообщение, что «в апреле 2020 года посягательств в сфере
Об аналогичной ситуации сообщали и в центре АННА: в марте по сравнению с февралем число звонков на всероссийский телефон доверия для женщин увеличилось на 24%. Женский кризисный центр «Китеж» в марте зафиксировал на 15% больше обращений по сравнению с февралем, сообщало РБК. В статистке МВД усомнились и в Госдуме. Так, глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова в разговоре с телеканалом «Россия-24» заявила, что данные МВД не отражают реальной картины. Депутаты от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить публикацию РБК о росте жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции, так как эти данные не соответствуют статистике МВД.
Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций (организация является одним из подписантов письма НКО в правительство) адвокат Мари Давтян, комментируя ответ МВД, отметила, что описанные в документе меры реагирования и профилактики НКО, работающие с пострадавшими, «на практике не почувствовали».
«По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники полиции при обращениях говорят, что они заняты контролем за изоляцией и карантином, — сказала она.— Об этом они несколько раз говорили нашим пострадавшим, отказываясь даже домой приходить».
Адвокат привела пример, когда полицейские отказались приехать по сообщению жительницы Москвы о домашнем насилии: «Они выразили опасение, что она болеет, и предложили написать заявление участковому».
«Когда мы обращались в правительство, говоря о том, что нельзя наказывать женщин, нарушивших самоизоляцию в ситуации насилия, мы надеялись, что на это обратят внимание сотрудников полиции, — отметила Давтян.— Нам ответили, что лицо, нарушившее в такой ситуации карантин, избавляется от ответственности. Но
Куратор направления по защите прав женщин и детей в проекте «Зона права» адвокат Валентина Фролова не стала комментировать «Ъ» часть ответа МВД о качестве работы полиции, однако отметила, что информация об отсутствии ответственности за нарушение изоляции «поможет очень многим пострадавшим»:
Надеюсь, что все, кому информация может понадобиться, сохранят ответ МВД у себя в устройствах. Все должны знать, что, спасаясь от домашнего насилия или обращаясь за медицинской помощью в такой ситуации, они не могут подвергаться санкциям, не должны нести за это ответственность.
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай заявила «Ъ», что «рост случаев насилия в период пандемии коронавируса, очевидно, касается не только тех семей, которые уже состоят на учете и требуют своевременного реагирования на сообщения, но и новых жертв, прежде не сталкивавшихся с этим явлением»: «Решение проблемы начинается с ее признания. Безусловно, все изложенные меры, как и многие другие, являются необходимыми, и такие действия правоохранительных органов являются нормой, на которую могут рассчитывать живущие в правовом государстве граждане. Однако письмо НКО как раз и имело целью обратить внимание на то, что одной лишь нормы сегодня недостаточно. Наша страна, как и весь мир, оказалась в экстраординарных обстоятельствах».
Валерия Мишина