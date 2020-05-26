Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая

Источник: Агентство «Москва»
В России за сутки умерло и вылечилось от коронавируса рекордное число людей
В России за последние сутки зарегистрировано 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 362 342. За последние сутки в стране установлено два рекорда: по статистике смертей и выздоровлений пациентов с коронавирусом. Число выздоровевших за день составило 12 331. Всего к 26 мая излечились более 131 тысячи россиян. Зарегистрировано 174 новых смерти. За время эпидемии в стране скончались 3807 зараженных.
Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, сказал Владимир Путин во время заявления, посвященного параду Победы в Москве. Президент России объявил, что парад пройдет 24 июня.
Глава государства пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний.
Карантин очистил атмосферу. Отменит ли он борьбу с глобальным потеплением?
Стремительный коронакризис обрушил мировую экономику и на время отвлек планету от менее острого, но потенциально более затратного недуга — климатического. Чем обрадовал оба лагеря: и тех, кто считает, что мир недостаточно активно борется с глобальным потеплением, и тех, кто полагает затраты излишними, а проблему — надуманной.
Люди наслаждаются фильмом на стоянке в международном аэропорту Карраско после того, как он был превращен в автокинотеатр. Монтевидео, Уругвай | Источник: AP 2020
В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
Туркмения даже в период экономического кризиса и пандемии остается островком стабильности и официального благополучия.
Согласно статистике, в республике нет ни одного случая заражения COVID-19, тестов хватает, а вирус не имеет ни единого шанса просочиться через границы.
Президент проводит массовые мероприятия и сам же в них активно участвует. Но в мировые СМИ регулярно попадает другая, совсем не позитивная информация — больных все больше, теперь их держат в бараках без удобств, при этом в стране продолжает расти смертность от пневмонии.
Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса
Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%, показал опрос. Планы на отпуск изменились в связи с пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений, отвечали опрошенные. Но, видимо, сыграли роль и финансовые факторы.
Люди наслаждаются теплой погодой в заливе короля Эдуарда, Великобритания | Источник: AP 2020
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Однако за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на $255 млрд.
Число долларовых миллиардеров в России за это время увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.
Ученые выяснили оптимальные условия для распространения коронавируса
По мере развития эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как на ее распространение влияет климат, — в частности, температура и влажность воздуха. В новом исследовании в Университете Ланьчжоу решили выяснить, связаны ли между собой метеорологические условия и распространение коронавирусной инфекции по миру. Исследователи считают, что новая вспышка COVID-19 появится осенью 2020 года.
Ученые из Сингапура выяснили, что больной с коронавирусной инфекцией перестает быть опасным для окружающих через 11 дней.
Эксперты утверждают, что даже если у человека положительная реакция на коронавирус, то это не говорит о жизнеспособности заболевания.
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате. На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал новое исследование об эффективности гидроксихлорохина: его авторы утверждают, что у 15 000 больных COVID-19, принимавших препарат, риск смерти был выше, чем у тех, кто лечился без него.
Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, ранее его активно продвигал американский президент Дональд Трамп. Бразильский лидер Жаир Болсонару, которого обвиняют в бурном росте темпов распространения вируса, по-прежнему настаивает на применении данного средства в своей стране.
Нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Тысячи американцев устремились к морю и на озера в День поминовения 25 мая и предшествовавший ему уикенд, игнорируя все противоэпидемические правила. Полиция штата Флорида в субботу разогнала несколько сотен людей на пляже Дейтона-Бич. На озере Озарк в Миссури бары заполнили люди, не соблюдавшие социального дистанцирования.
Люди на частично открытых после карантина руинах Помпей | Источник: AP 2020
Температурный режим: чем грозит возвращение в офис
Ручные тепловизоры, которые используются многими российскими компаниями, могут быть опасны для сотрудников из-за высокой погрешности, заявил эксперт — прибор может выдать нормальный показатель даже для нездорового человека, который в результате будет допущен к работе. Кроме того, тесный контакт между измеряющим и работником является нарушением правил социального дистанцирования.
Bloomberg сообщил о росте безработицы в Швеции вопреки отказу от строгого карантина
Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране.
Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на «добровольной и личной ответственности». Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.
Маргарита Митрофанова: «Если Италия не откроется, поеду в Воронеж!»
Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.
Ведущая радиостанции «Маяк» Маргарита Митрофанова с нетерпением ждет окончания самоизоляции и строит грандиозные планы. Помимо женских радостей в виде салона красоты и аквааэробики, Митрофанова мечтает о пабе с друзьями и футболом, а также о путешествии в Италию.
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