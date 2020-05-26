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21:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая

Какие опасности несет в себе ручное измерение температуры в офисах, как Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом и через какое время перестает быть заразным больной с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 543 439+82 692
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось347 836+1 543
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 266 394+72 933
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки умерло и вылечилось от коронавируса рекордное число людей

В России за последние сутки зарегистрировано 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 362 342. За последние сутки в стране установлено два рекорда: по статистике смертей и выздоровлений пациентов с коронавирусом. Число выздоровевших за день составило 12 331. Всего к 26 мая излечились более 131 тысячи россиян. Зарегистрировано 174 новых смерти. За время эпидемии в стране скончались 3807 зараженных.

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, сказал Владимир Путин во время заявления, посвященного параду Победы в Москве. Президент России объявил, что парад пройдет 24 июня.

Глава государства пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний.

Карантин очистил атмосферу. Отменит ли он борьбу с глобальным потеплением?

Стремительный коронакризис обрушил мировую экономику и на время отвлек планету от менее острого, но потенциально более затратного недуга — климатического. Чем обрадовал оба лагеря: и тех, кто считает, что мир недостаточно активно борется с глобальным потеплением, и тех, кто полагает затраты излишними, а проблему — надуманной.

Люди наслаждаются фильмом на стоянке в международном аэропорту Карраско после того, как он был превращен в автокинотеатр. Монтевидео, Уругвай | Источник: AP 2020

В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма

Туркмения даже в период экономического кризиса и пандемии остается островком стабильности и официального благополучия.

Согласно статистике, в республике нет ни одного случая заражения COVID-19, тестов хватает, а вирус не имеет ни единого шанса просочиться через границы.

Президент проводит массовые мероприятия и сам же в них активно участвует. Но в мировые СМИ регулярно попадает другая, совсем не позитивная информация — больных все больше, теперь их держат в бараках без удобств, при этом в стране продолжает расти смертность от пневмонии.

Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%, показал опрос. Планы на отпуск изменились в связи с пандемией коронавируса и введенных из-за нее ограничений, отвечали опрошенные. Но, видимо, сыграли роль и финансовые факторы.

Люди наслаждаются теплой погодой в заливе короля Эдуарда, Великобритания | Источник: AP 2020

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд

Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Однако за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на $255 млрд.

Число долларовых миллиардеров в России за это время увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.

Ученые выяснили оптимальные условия для распространения коронавируса

По мере развития эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как на ее распространение влияет климат, — в частности, температура и влажность воздуха. В новом исследовании в Университете Ланьчжоу решили выяснить, связаны ли между собой метеорологические условия и распространение коронавирусной инфекции по миру. Исследователи считают, что новая вспышка COVID-19 появится осенью 2020 года.

Ученые из Сингапура выяснили, что больной с коронавирусной инфекцией перестает быть опасным для окружающих через 11 дней.

Эксперты утверждают, что даже если у человека положительная реакция на коронавирус, то это не говорит о жизнеспособности заболевания.

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате. На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал новое исследование об эффективности гидроксихлорохина: его авторы утверждают, что у 15 000 больных COVID-19, принимавших препарат, риск смерти был выше, чем у тех, кто лечился без него.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, ранее его активно продвигал американский президент Дональд Трамп. Бразильский лидер Жаир Болсонару, которого обвиняют в бурном росте темпов распространения вируса, по-прежнему настаивает на применении данного средства в своей стране.

Нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения

Тысячи американцев устремились к морю и на озера в День поминовения 25 мая и предшествовавший ему уикенд, игнорируя все противоэпидемические правила. Полиция штата Флорида в субботу разогнала несколько сотен людей на пляже Дейтона-Бич. На озере Озарк в Миссури бары заполнили люди, не соблюдавшие социального дистанцирования.

Люди на частично открытых после карантина руинах Помпей | Источник: AP 2020

Температурный режим: чем грозит возвращение в офис

Ручные тепловизоры, которые используются многими российскими компаниями, могут быть опасны для сотрудников из-за высокой погрешности, заявил эксперт — прибор может выдать нормальный показатель даже для нездорового человека, который в результате будет допущен к работе. Кроме того, тесный контакт между измеряющим и работником является нарушением правил социального дистанцирования.

Bloomberg сообщил о росте безработицы в Швеции вопреки отказу от строгого карантина

Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране.

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на «добровольной и личной ответственности». Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Маргарита Митрофанова: «Если Италия не откроется, поеду в Воронеж!»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Ведущая радиостанции «Маяк» Маргарита Митрофанова с нетерпением ждет окончания самоизоляции и строит грандиозные планы. Помимо женских радостей в виде салона красоты и аквааэробики, Митрофанова мечтает о пабе с друзьями и футболом, а также о путешествии в Италию.

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