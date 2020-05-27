05:54 (мск), источник: Известия
Пандемия не подкосила спрос на программы гражданства через инвестиции
Интерес к программам «инвестиции в обмен на гражданство» не упал
К примеру, в Управлении по вопросам инвестиционного гражданства
«Мы видим по количеству запросов и обращений, поступающих в компанию, что в связи с коронавирусом и карантином активность со стороны клиентов сохраняется и даже растет. Речь идет как о существующих клиентах, так и потенциальных», — сказала «Известиям» Полина Кулешова,
Кипр, дающий право безвизовых поездок в 164 страны мира, с началом пандемии также перешел на электронную форму обработки заявок, а также отказался до открытия границ от требования биометрических данных от своих потенциальных будущих сограждан.
Тем же путем пошла и Черногория, инициировавшая соответствующую программу только минувшей осенью и выдавшая первый такой паспорт в феврале 2020 года.