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02:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин бросил ручку на стол во время совещания

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.

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Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

Ранее во вторник президент провел совещание в режиме видеоконференции. В нем принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.

В ходе заседания Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также глава МЧС рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.

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