02:47 (мск), источник: РИА Новости
Путин бросил ручку на стол во время совещания
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Глава государства напомнил, что
Ранее во вторник президент провел совещание в режиме видеоконференции. В нем принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.
В ходе заседания Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также глава МЧС рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.