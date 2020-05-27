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05:39 (мск), источник: РИА Новости

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 27.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
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22.05
8894
23.05
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25.05
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26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
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96
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113
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119
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Выздоровело131 129+12 331
13.05
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16.05
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13.0526.05
Инфицировано5 589 626+94 565
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
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17.05
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13.0526.05
Скончалось350 453+4 221
13.05
5468
14.05
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13.0526.05
Выздоровело2 286 956+55 218
13.05
31101
14.05
64151
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16.05
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Источник: РИА Новости

«После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг. С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить», — сказала Баранова.

По словам Барановой, уже есть данные, что COVID-19 влияет на функционирование почек. В анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.
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«Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось при вирусе бывают нейровоспаления», — уточнила биолог.

Баранова напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, могут появляться головные боли.

«С такими проблемами типично никуда не идут, но в теории с этим надо работать. В принципе, помочь разобраться с этим может невропатолог», — сказала ученый.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

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