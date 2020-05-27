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08:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса

Ученые нашли новый способ предсказывать распространение коронавируса при помощи канализационных вод. Об этом говорится в докладе команды исследователей из Йельского университета.

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Источник: Reuters

Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. По заявлению ученых, информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

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Специалисты подчеркивают, что для принятия решений о смягчении ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией, необходимо своевременное информирование. Данное исследование призвано предоставить нужные данные.

Ранее австралийская компания Melbourne Water заявила, что поищет следы инфекции в извлеченных из канализации экскрементах.

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения. Ученые пришли к выводу, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков.

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