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14:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Актеры на дистанции. Как выживает киноиндустрия во время пандемии

Кастинги по скайпу, съемки с соблюдением социальной дистанции и монтаж блокбастера из дома — новая реальность работников киноиндустрии. К середине марта, во многом из-за закрытия кинотеатров в Китае, потери отрасли держались на отметке около 7 млрд долларов. Уже к концу мая, как ожидается, они достигнут 17 млрд.

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Источник: GETTY IMAGES/MONDADORI PORTFOLIO

Никто, включая режиссеров, актеров и студии, не может предсказать, когда возобновятся съемки даже самых ожидаемых фильмов и как это будет выглядеть.

Создатели новой — уже седьмой — части фильма «Миссия невыполнима» рассчитывали провести лето в Италии, снимая, как Том Круз в очередной раз уворачивается от пуль и гоняет на машине. Новая часть боевика должна была выйти следующим летом, но релиз перенесли почти на полгода — съемки пришлось отложить из-за пандемии.

«Миссия невыполнима» стала одним из первых, но далеко не единственным голливудским проектом, который пострадал от коронавируса.

Когда большинство стран ввело режим самоизоляции, студия Universal работала над последней частью «Мира юрского периода», Disney — над новой «Русалочкой», Гильермо дель Торо снимал с Searchlight Pictures римейк «Аллеи кошмаров», а Warner Bros монтировали новый мюзикл «На высоте мечты».

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Сейчас работа над большинством проектов приостановлена, некоторые громкие премьеры перенесены — часто на неопределенный срок.

Студии, продюсеры и члены профсоюзов пытаются придумать, как возобновить съемки без угрозы для всех участников процесса. Штат Калифорния должен в ближайшее время опубликовать новые правила, которые позволят студиям вернуться к работе.

Власти обещают, что в большинстве округов вскоре можно будет возобновить кинопроизводство — там, где удается поддерживать необходимый уровень тестирования на коронавирус и не перегружать больницы. Правда, Лос-Анджелес остается закрытым для съемок.

«В истории кино было достаточно прецедентов, дающих представление о том, что создатели кино должны делать, если вдруг случается ураган или если актер умирает на съемочной площадке. Но нет правила, которое говорит, что делать в случае пандемии», — рассказывает в интервью Variety продюсер Мэттью Баэр, работавший с Анджелиной Джоли на съемках фильма «Несломленный».

В американской киноиндустрии — крупнейшей в мире — постоянную работу имеют 892 тыс. человек: сюда входят как актеры, режиссеры, операторы, художники по свету, так и, например, билетные кассиры в кинотеатрах. Из-за пандемии работы лишились и те, и другие.

В Голливуде обсуждают, что к полномасштабным съемкам можно будет вернуться не раньше сентября, но такие сроки, судя по всему, взяты с потолка: даже если власти США снимут большинство ограничений, вряд ли в скором времени исчезнет рекомендация соблюдать социальную дистанцию.

А во время съемок в кино ни актеры, ни технические сотрудники не могут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

Новый фильм об агенте 007 «Не время умирать» должен был выйти в прокат в апреле, но был перенесен на осень | Источник: GETTY/MLADEN ANTONOV

У ведущих актеров вроде Тома Круза вряд ли есть повод опасаться на свое будущее, но многие новички, которые живут от одной эпизодической роли до другой, остались без денег. Среди них немало и выходцев из стран бывшего СССР.

Кастинги по скайпу и световые установки для дома

Украинец Виталий Филберт в Голливуде всего четыре года — по местным меркам это небольшой срок, чтобы сделать серьезную карьеру. Пока что у Филберта были лишь небольшие эпизодические роли в фильмах и сериалах, поэтому он старается подавать заявки на все, где проходит по базовым параметрам — возрасту, росту, весу, цвету кожи, телосложению.

Во время пандемии кастингов стало очень мало, а проводятся они в основном по скайпу, рассказывает Филберт:

Сначала они присылают кусочек сценария, который я должен сыграть. В назначенное время звонят по скайпу, после стандартных приветствий спрашивают: вы готовы? Да, говорю, готов. И отыгрываешь свою роль, а кастинг-директор записывает на видео.

«Все это длится минут десять, не больше. Это не слишком отличается от обычной жизни, когда ты приходишь в студию. Мне по скайпу не сложнее, но, может быть, им труднее увидеть весь образ актера», — рассказывает Филберт.

Виталий Филберт пытается строить карьеру в Голливуде. Во время карантина он преподает тай-чи и получает помощь от государства | Источник: VITALY FILBERT

На онлайн-кастинги ходит и Полина Майклз — она уже восемь лет работает актрисой в Лос-Анджелесе. Недавно Майклз участвовала в рекламном кастинге одной известной компании-производителя алкогольных напитков, которая не только отбор актеров, но и съемки рекламного ролика проводила через Zoom.

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«Для таких кастингов я купила все, что могла, включая световые установки, чтобы это выглядело более или менее хорошо. Но многие кастинг-директоры успокаивают актеров: мол, ничего страшного, если вы изолируетесь и сделаете видео плохого качества, это не повлияет на наше решение», — рассказывает актриса.

В России тоже решили использовать новую реальность как источник вдохновения: режиссер Александр Молочников создал восьмисерийное шоу «Беезумие» о жизни на изоляции. По сюжету, московский режиссер очень хочет поставить новый спектакль, но все актеры сидят на карантине, а сам он застрял за границей, поэтому команда репетирует удаленно.

Сам режиссер зум-сериала говорил, что снимать проект начали на третий день самоизоляции — когда все уже прочувствовали, как скучно просто сидеть дома, поэтому трудностей с подбором и уговором участников не возникло: «Не помню, чтобы мы когда-либо с такой легкостью собирали каст».

В США же актеров сейчас в основном приглашают на запись аудиокниг — это довольно безопасно, потому что для производства нужно немного людей, которые могут соблюдать дистанцию.

Правда, профсоюз актеров периодически присылает имейлы своим членам с предупреждением не принимать предложения от некоторых компаний.

«Видимо, люди пытаются втихую что-то делать. Это понятно, деньги всем нужны. Но не все компании соблюдают ограничения и заботятся о безопасности актеров», — поясняет Полина Майклз.

«Лучше на работе умереть от вируса, чем с голоду, сидя дома»

Майклз повезло: свои последние съемки — в ситкоме — она успела закончить до объявления карантина:

Тогда уже было много разговоров про коронавирус: везде стояли санитайзеры, висели объявления, люди старались соблюдать меры предосторожности. Но тогда еще не было ощущения, что все так резко закончится.
Полина Майклз считает, что снимать кино, соблюдая социальное дистанцирование, практически невозможно | Источник: PAULINA MICHAELS

Филберту повезло меньше. Как раз перед тем, как все съемки были остановлены, он успешно прошел очередной кастинг и получил роль. «Съемки планировались чуть позже, но наступил карантин. Со мной даже не успели заключить официальный контракт», — говорит актер, оставшийся без работы.

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Филберт, находящийся в США по рабочей визе, получил помощь от государства, которая полагается всем, чей ежегодный доход составляет менее 75 тыс. долларов (в эту категорию попадает большинство начинающих актеров), а также ежемесячное пособие по безработице.

«Эти деньги, которые я получаю, несопоставимы с той суммой, которую я получал даже за эпизодические роли. Но их достаточно, чтобы платить за квартиру, коммуналку и еду».

В Голливуде большинство начинающих актеров подрабатывает — как правило, официантами. С закрытием кафе люди потеряли и этот источник дохода. Филберт проводил в парках занятия по тай-чи — китайской оздоровительной гимнастике, но власти Калифорнии на время карантина закрыли и парки.

Майклз продолжает работать над локализацией компьютерных игр и игр для смартфонов — эта подработка была у нее и до пандемии.

«Мне повезло: для такой работы мне нужен только компьютер и интернет», — говорит она. Но многие другие актеры, по ее словам, сейчас тратят накопленные деньги или идут работать в службы доставки еды.

Этим путем пошел московский актер Максим Логинов, в последнее время участвовавший в антрепризных постановках и снимавшийся в кино.

«А куда деваться? Я, естественно, не по своему желанию. В первый месяц карантина работа в Москве была — или курьером, или таксистом. И я выбрал таксиста, — говорит Логинов. — Доход вообще не сравним с тем, что у меня был. Просто небо и земля. Матом ругаться не хочу, но слова только матерные».

Потеряв работу во время пандемии, актер Максим Логинов пошел работать таксистом, а потом устроился в госпиталь для больных Covid-19 | Источник: MAXIM LOGINOV

Логинов говорит, что ему с трудом хватает денег на самое необходимое, а все финансовые запасы истощены. После полутора месяцев работы таксистом актеру удалось устроиться координатором во временный госпиталь для больных коронавирусом в «Экспоцентре».

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«Поддержки я никакой от государства не получил — давно на это плюнул и понял, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мне уже плевать, могу ли я заразиться в госпитале. Я лучше заражусь и умру от этого, чем умру с голоду, сидя дома».

«Это все равно, что перемещать армию»

Майклз не верит, что студии смогут организовать съемочный процесс с соблюдением социальной дистанции: «Думаю, это нереально. Представьте, что даже во время съемок ситкома — а такие сериалы снимаются в одной студии, только декорации меняются, — первые люди приходят на площадку около 3−4 утра».

«Они расставляют декорации и готовят помещение к съемкам. Это человек 50. Потом приходят актеры, режиссеры, операторы — это еще человек 80 как минимум. Такое количество людей, чтобы снять одну серию», — рассказывает Майклз.

С ней согласен Эрик Цукер, ассистент оператора: «Когда мы снимаем интимные сцены, мы обычно стараемся ограничить число людей на площадке. Думаю, это станет новой нормой после пандемии. Актеры куда ценнее нас. Мне неприятно это признавать, но это так. И мы должны делать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Но на это уйдет время».

Пандемия коронавируса привела к возрождению автомобильных кинотеатров | Источник: ANADOLU AGENCYПандемия коронавируса привела к возрождению автомобильных кинотеатров

Привычные для всех условия, в которых работают съемочные группы по всему миру, не позволяют людям держать дистанцию, и речь даже не всегда об актерах.

«Даже если одна команда снимает фильм, у вас всегда есть оператор. А у оператора — специальный помощник, который управляет операторской тележкой, на которой закреплена камера. Эти два человека не могут находиться на расстоянии двух метров друг от друга», — говорит Би-би-си американский режиссер Антон Кроппер.

Коронавирус затронул не только актеров, но и людей других специальностей, задействованных в производстве фильмов.

К примеру, для записи музыки к дебютному фильму британского актера Дэвида Ойелоуо The Water Man оркестр из 40 человек поделили на группы: в студии будут одновременно находиться по восемь музыкантов — это позволит соблюдать дистанцию. Они исполнят несколько партий, которые потом будут наложены друг на друга, чтобы создать ощущение игры целого оркестра.

В домашних условиях монтируется и новый сезон британского сериала «Корона» — съемки удалось завершить до локдауна. Продюсер сериала Эндрю Харрис не уверен, что в новой реальности удастся снимать масштабные телевизионные драмы. Их производство он сравнивает с военной операцией.

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«Очень трудно собрать большую съемочную группу, кучу актеров и перемещать их по локациям. Это все равно, что перемещать армию. И вы не можете расставить армию, сохранив расстояние в два метра между каждым человеком», — сказал Би-би-си Харрис.

Съемки вахтовым методом

По данным американских СМИ, сейчас группа экспертов рассматривает возможность проверять температуру у всех, кто попадает на съемочную площадку, или даже проверять команду на антитела к коронавирусу до начала съемок.

Некоторые люди, задействованные в кинопроизводстве, говорят, что, вероятно, на время съемок вся команда будет помещаться в своего рода карантин — жить изолированно и контактировать только друг с другом.

Оператор-постановщица Тарин Андерсон в разговоре с Би-би-си подтверждает: «Действительно, я слышала об одном проекте, создатели которого хотят организовать карантин для всей съемочной группы. Это, безусловно, интересный выход из ситуации. Сначала всех должны протестировать на Covid-19, а потом вся команда уйдет на карантин и будет снимать фильм. Но, конечно, людям будет тяжело не видеть свои семьи, особенно если съемки длятся долго».

Актриса Лесли Николь, исполнительница роли миссис Патмор в сериале «Аббатство Даунтон», не согласна с утверждением, что актеры требуют большей защиты во время съемок, чем другие члены команды:

Факт в том, что мы все вместе занимаемся одним делом. И между нами нет никаких различий. Человек, управляющий операторской тележкой, так же важен, как и актер, а актер — так же важен, как водитель или костюмер. Мы одна команда, которая зависит друг от друга. Так что дело не в том, когда актеры будут готовы сниматься, а в том, когда будут созданы условия, в которых всем членам команды будет безопасно работать.
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Сценарист Эван Моррисон, работавший над фильмом Netflix «Король вне закона» (Outlaw King), считает, что кинематографисты теперь должны задуматься о создании фильмов, производство которых не будет требовать разных локаций и сотен человек, а продюсеры должны будут отдавать предпочтение шоу, снятым в закрытых студиях.

«Так что ждите в ближайшие годы множество драм, действие которых происходит в глубоком космосе, на морском дне или в сюрреалистической закрытой среде, например, на отдаленных островах. Такие условия идеально подходят ужастикам типа «Пилы» и «Куба», — пояснил Моррисон.

По его словам, финансовый кризис приведет к тому, что в ближайшей перспективе на рынке будут преобладать проверенные голливудские франшизы и контент крупных студий.

Би-би-си в июне начнет снимать новые сезоны Top Gear и суперпопулярного в Британии сериала о жизни в восточном Лондоне «Жители Ист-Энда».

Компания обещает, что все участники шоу, от ведущих до продюсеров, будут соблюдать нормы социального дистанцирования, а звезды — краситься и укладывать волосы самостоятельно.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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