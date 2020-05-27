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07:12 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 27.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 591 067+93 535
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось350 458+4 189
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 287 152+54 559
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Reuters

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в случае заражения курильщики рискуют столкнуться с более тяжелым течением болезни, так как их легкие уже повреждены.

Ведомство призвало граждан беречь свое здоровье от тяжелых последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

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Ранее глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове также предупредила, что курение приводит к развитию тяжелой формы коронавируса и повышает риск смерти от заболевания. С аналогичными предостережениями выступил и главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, профессор Евгений Брюн.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.

В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели. Власти попросили россиян не выходить из дома в период эпидемии без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски. По словам Владимира Путина, страна уже прошла пик эпидемии коронавируса.

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