Запрещен в служении священник, проклявший тех, кто закрывает храмы

Ему запретили носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа, сообщила
Судьбу схиигумена решит епархиальный суд.
«Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — напомнил схиигумену митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Его обращение прилагается к
В конце апреля Сергий Романов был лишен права проповедовать и делать публичные высказывания.
В апреле в интернете распространилась видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны».
Он отметил, что в начале пандемии не все воспринимали вирус всерьез, и в результате в храмах и монастырях возникли очаги заражения. По решению патриарха, за нарушение предписаний, заражение и смерть человека, священнику грозит церковный суд.