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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Названа странная особенность коронавируса

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2, отличающую его от других вирусов, пишет Daily Mail.

Коронавирус COVID-19
10:41 (мск)Число заболевших COVID-19 в России превысило 370 000 человек
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 968+161
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело142 208+11 079
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 595 091+95 556
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось350 547+4 221
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 288 965+54 455
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: РИА Новости

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили устойчивость ряда живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2, используя остроконечный белок и, чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

Выяснилось, что коронавирус легче всего адаптировался именно к человеческим клеткам, а не к клеткам других видов.
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В частности, даже штамм болезни, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Также специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое распространение, как у людей.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», — сказал профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Он отметил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов с течением времени, но COVID-19 «полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться».

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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