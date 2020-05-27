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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Офтальмологи рассказали, почему коронавирус опасен для глаз

COVID-19 может поражать глаза и сказываться на остроте зрения, считают офтальмологи. Коронавирус нового типа способен вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаление сетчатки. ВОЗ уже внесла поражения глаз в список частых симптомов COVID-19. О том, как же защитить зрение, рассказывает «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

Коронавирусная инфекция может привести к ухудшению зрения, заявила врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова радиостанции «Говорит Москва».

Действительно, на данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть «входными воротами» для коронавируса, и он может поражать их слизистую оболочку. Некоторые источники говорят о 5−7% случаях проявления коронавируса в виде коронавирусного конъюнктивита.
Татьяна Шилова
врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья
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Медик подчеркнула, что COVID-19 не единственное инфекционное заболевание, вызывающее проблемы со зрением. «Нам хорошо известно поведение некоторых вирусов, которые поражают не только поверхность глаза, но и внутренние его структуры, в том числе проникая с током крови», — пояснила она.

Всемирная организация здравоохранения также внесла поражения глаз в список частых симптомов, говорящих о заражении COVID-19. Вместе с тем офтальмолог, профессор Оксфордского университет Роберт МакЛарен рассказал изданию «Би-би-си», что недавнее исследование, проведенное в китайском Ухане, показало, что у местных пациентов с коронавирусом также начались проблемы со зрением, выражающиеся в отеках и выделениях из глаз.

«Эти симптомы — не просто внешние проявления, они могут серьезно повлиять на остроту зрения, и пострадавшим людям может быть даже рекомендовано отказаться от вождения транспортных средств», — отметил он.

Врач-офтальмолог Наталья Иванковская объяснила «Газете.Ru», что слизистая глаза действительно является благоприятной средой для коронавируса.

Дело в том, что pH (мера кислотности, — «Газета.Ru») коронавируса нового типа совпадает с pH слезы, поэтому если вирус попал в глаза, он в них задерживается — они же, в свою очередь, начинают практически «плавиться», как бывает, например, и при герпесе.
Наталья Иванковская
врач-офтальмолог

Она добавила, что из-за этого ПЦР-анализы (метод диагностики инфекций, основывающийся на исследовании генетического материала пациента, — «Газета.Ru») можно брать прямо со слизистой оболочки глаза.

«COVID-19 целится в органы-“мишени”, если у кого-то слабые почки — бьет по почкам, если слабые сосуды — начинаются инсульты. То же самое и здесь — если были проблемы с глазами, то в итоге инфекция выльется в глазную патологию», — отметила медик.

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По словам Татьяны Шиловой, коронавирусная инфекция может выражаться в покраснении глаз, светобоязни, слезотечении и резях — к этому приводят поражение вирусом сетчатки, сосудистой оболочки, а также зрительного нерва. Кроме того, пациент может жаловаться на затуманивание зрения и различные пятна и искры перед глазами, уточнила специалист.

Иванковская в свою очередь сообщила, что самыми частыми офтальмологическими проявлениями COVID-19 являются конъюнктивит и блефарит (патология, которая поражает веки и вызывает воспаление на их краях, — «Газета.Ru»).

«Из-за коронавируса начинается воспаление, а почти любое воспаление приводит к ухудшению зрения. Так происходит по разным причинам. Например, инфекция может вызвать отечность, изменение структуры слезной жидкости и спазм глазных мышц», — пояснила окулист. Тем не менее она подчеркнула, что в данном случае остроту зрения можно вернуть.

Изменения при COVID-19 могут происходить и на глазном дне, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог Татьяна Анфалова — однако пока их связь с коронавирусом научно не установлена.

Коронавирусная инфекция еще недостаточно изучена, чтобы делать какие-либо точные выводы, но настороженность должна быть в любом случае.
Татьяна Анфалова
врач-офтальмолог

В то же время Татьяна Шилова обратила внимание, что негативное влияние на глаза оказывает не только сам коронавирус, но и некоторые препараты, которыми лечат данную инфекцию, — в частности, речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине, испытания которого ВОЗ ранее приостановила из-за его токсичности.

«Он вызывает изменения в центре сетчатки, то есть нарушает остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния, — “Газета.Ru”), могут появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия (поражение внутренней оболочки глаза, — “Газета.Ru”)», — сказала врач.

По словам Татьяны Анфаловой, применение гидроксихлорохина раньше всегда проходило под наблюдением офтальмолога. «Как правило, этот препарат давал отсроченное поражение через несколько месяцев после постоянного приема», — подчеркнула медик.

В то же время офтальмолог НИИ глазных болезней София Ермакова сообщила «Газете.Ru», что такое действие гидроксихлорохина — явление редкое. «Также кроме данного средства при лечении пациентов с коронавирусом применяют противовирусные препараты и антибиотики, но они, как мы знаем, точно негативно на зрение не влияют», — добавила она.

Если же человек уже заразился коронавирусной инфекцией, защитить свои глаза от поражения можно, обратившись к грамотному окулисту, считает Наталья Иванковская. «Профессионал назначит правильное индивидуальное лечение, посмотрит, чего в глазу больше — вирусов или бактерий», — пояснила она.

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Врач добавила, что в большинстве таких случаев будет применяться антибактериальная, противовоспалительная и повышающая местный иммунитет терапия.

Чтобы защитить глаза уже заболевшим COVID-19 людям, необходимо правильное питание и отказ от курения, убеждена Татьяна Анфалова. «Следует уделять время и самодиагностике зрения: поочередно проверять глаза. При выявлении снижения зрения, пятен перед глазами, искажения линий, сужение полей зрения сразу обращаться к врачу», — отметила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, для профилактики офтальмологи советуют в общественных местах носить не только маски и перчатки, но и очки. «Ведь если вирус попал в глаз — это означает, что он попал и во весь организм, потому что в глазу есть конечная сосудистая ветвь, и инфекция кровотоком быстро разносится по всему телу», — заключила Иванковская.

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