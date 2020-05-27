Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к началу отмены ограничений

По словам Андреевой, есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).
«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <…> Москва абсолютный лидер по тестированию», — сказала она, добавив, что хотя ситуация с коронавирусом в российской столице — самая напряженная по стране, но она уже полностью под контролем.
Глава управления отметила, что есть еще два важных показателя — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. По ее словам, ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.
«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч (в столице — 171 443 заболевших). Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли. Накануне Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.