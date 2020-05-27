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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к началу отмены ограничений

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Москва готова к первому и второму этапам выхода из режима ограничений по коронавирусу, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 606 925+94 870
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось350 862+4 250
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 301 727+53 775
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА Новости

По словам Андреевой, есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

Инфографика
Рекомендации Роспотребнадзора о снятии ограничений

«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. <…> Москва абсолютный лидер по тестированию», — сказала она, добавив, что хотя ситуация с коронавирусом в российской столице — самая напряженная по стране, но она уже полностью под контролем.

Глава управления отметила, что есть еще два важных показателя — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. По ее словам, ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.

«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», — подчеркнула Андреева.

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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч (в столице — 171 443 заболевших). Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли. Накануне Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 27.05
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