Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.
Напомним, Михаила Игнатьева уволили в январе в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала — господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, а видео попало в интернет и вызвало общественный резонанс. Вчера стало известно, что он подал в Верховный суд на президента России Владимира Путина, оспаривая увольнение.