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15:05 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусного заболевания до 2021 года.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 614 458+95 553
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось350 958+4 258
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 307 510+53 859
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА Новости

Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также особенности и порядок лабораторной диагностики, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для людей с подозрением на COVID-19 и «гигиенического воспитания» населения (информирование об основных симптомах и способах профилактики; индивидуальные беседы с пациентами; разъяснение правил ношения масок и важности соблюдать социальную дистанцию во время эпидемии и так далее).

Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 регионов.
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Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти. Граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом, будут отправлять в обсерватор по месту жительства на две недели.

Согласно правилам, диагноз COVID-19 будут подтверждать по итогам лабораторных анализов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем.

Распространение коронавирусной инфекции

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах, по последним данным, превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались.

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.

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