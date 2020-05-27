15:05 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила
Постановление опубликовано на
В документе прописаны требования к организации профилактических,
Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора и органы государственной власти. Граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом, будут отправлять в обсерватор по месту жительства на две недели.
Согласно правилам, диагноз COVID-19 будут подтверждать по итогам лабораторных анализов с использованием зарегистрированных в России диагностических препаратов и
Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах, по последним данным, превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались.
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.