14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый подсчитал шансы появления разумной жизни на Земле
Они были небольшими.
Возникновение разумной жизни на Земле могло быть счастливой случайностью.
К такому выводу пришел астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского Университета в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Чаще всего, оценивая шансы тех или иных событий, статистики используют метод частотной вероятности. Например, его применяют для прогнозов погоды или результатов голосования. Зная данные экзитполов, можно сделать примерные выводы о результатах выборов.
Но Киппинг обратился к альтернативному методу, известному как байесовский анализ. Он основан на субъективной интерпретации вероятности. Классический пример байесовского вывода — вазы с печеньем. В одной вазе находится 10 шоколадного и 30 простого печенья, а во второй — по 20 каждого. Человек выбирает печенье, и оно оказывается простым. Каковы шансы того, что человек взял печенье из первой вазы?
Зная, что в первой вазе простого печенья было больше, мы интуитивно считаем это более вероятным. Формула Байеса это подтверждает математически. Но если бы мы не знали точное содержимое ваз, то оценили бы шансы человека протянуть руку к той или иной вазе поровну. Байесовский анализ применяют в медицинской диагностике, генетике, экономике, исследовании космоса и других сферах.
Киппинг изучал «вазу с печеньем» Земли: он рассмотрел данные о том, как образовалась Земля, сколько лет прошло после ее остывания до появления жидкой воды и зарождения элементарной жизни, и сколько — от одноклеточных организмов до появления разумной жизни.
Анна Лысенко