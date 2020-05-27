15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает реалистичные миниатюрные комнаты с крошечными предметами
Истинный их размер способен удивить
21-летний художник из Японии по имени Киетака Мидзукоси прославился благодаря своему необычному хобби, которое уже переросло в работу его мечты. С 11 лет Мидзукоси увлекается созданием миниатюрных копий реальных предметов, и за эти годы он так усовершенствовал свои навыки, что сейчас создает целые комнаты с вещами, которые сложно отличить от настоящих, если не знать их истинный размер.
Мидзукоси делает точные, крошечные копии маленьких офисов со всем необходимым оборудованием, светом и мельчайшими деталями, кухни, спальни и гостиные. Глядя на фото, сложно поверить, что эти реалистичные интерьеры в высоту достигают лишь 10−15 сантиметров.
В апреле 2019 года художник создал свою собственную студию дизайна под названием Mozu Studios, и с тех пор сотрудничает со многими известными брендами, создавая миниатюры для рекламных роликов и анимации.
Кстати, миниатюрные миры создает и еще один японец — Тацуя Танака. В своих работах он использует крошечные фигурки людей и настоящую еду.
Екатерина Гура