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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает реалистичные миниатюрные комнаты с крошечными предметами

Истинный их размер способен удивить кого угодно.

21-летний художник из Японии по имени Киетака Мидзукоси прославился благодаря своему необычному хобби, которое уже переросло в работу его мечты. С 11 лет Мидзукоси увлекается созданием миниатюрных копий реальных предметов, и за эти годы он так усовершенствовал свои навыки, что сейчас создает целые комнаты с вещами, которые сложно отличить от настоящих, если не знать их истинный размер.

Мидзукоси делает точные, крошечные копии маленьких офисов со всем необходимым оборудованием, светом и мельчайшими деталями, кухни, спальни и гостиные. Глядя на фото, сложно поверить, что эти реалистичные интерьеры в высоту достигают лишь 10−15 сантиметров.

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В апреле 2019 года художник создал свою собственную студию дизайна под названием Mozu Studios, и с тех пор сотрудничает со многими известными брендами, создавая миниатюры для рекламных роликов и анимации.

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Кстати, миниатюрные миры создает и еще один японец — Тацуя Танака. В своих работах он использует крошечные фигурки людей и настоящую еду.

Екатерина Гура

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