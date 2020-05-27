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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

К «Титанику» отправят новую миссию

Компания RMS Titanic направит к «Титанику» подводный робот (ROV) для спасения телеграфного передатчика, с помощью которого тонущий корабль посылал сигналы бедствия.

Разрешение на это дал американский суд, к которому компания обратилась в начале года, сообщает Business Insider. Тем самым федеральный судья отменил постановление 2000 года, которое запрещало исследователям проникать в корпус судна.

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Суд признал, что телеграф Marconi обладает достаточной «исторической, образовательной, научной и культурной ценностью», чтобы оправдать экспедицию. Миссия должна состояться в конце августа или сентябре, однако команда опасается, что из-за пандемии она может быть отсрочена.

Подводный аппарат, управляемый дистанционно, проберется внутрь «Титаника» и с помощью специального инструмента извлечет телеграф. Возможно, для этого ему придется срезать часть корпуса. Суд дал на это разрешение.

Сейчас команда проводит тренировки извлечения телеграфа на виртуальном симуляторе.

Установленный на «Титанике» телеграф Гульермо Маркони был передовым техническим устройством для своего времени. Во время плавания корабля по аппарату передавали сообщения пассажирам. Его же использовали для сигналов SOS.

Анна Лысенко

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16:48 (мск)© Ньюстюб
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