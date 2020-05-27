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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии обнаружили загадочное захоронение

Археологи проводят анализ останков.

Немецкие археологи обнаружили загадочное захоронение возрастом более 4 тысяч лет. Скелет женщины находился в так называемой позе «на корточках», ее голова была направлена на восток.

Открытие сделали в земле Бранденбург во время установки ветрогенераторов, сообщает Fox News.

В могиле не нашли никаких артефактов, которые помогли бы археологам получить больше информации. Но эксперты предполагают, что захоронение было сделано в конце неолита между 2500 и 2200 годами до нашей эры. Они также отметили некоторые странности, например, слишком большой размер могилы для одного тела.

Ученые проведут исследования, чтобы установить возраст женщины на момент смерти. Анализ изотопов стронция зубов подскажет, где и в каких условиях она выросла.

Анна Лысенко

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