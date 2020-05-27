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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Джоан Роулинг опубликует новую сказку

Средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом.

Источник: AP 2020

Писательница Джоан Роулинг обнаружила у себя в архиве сказку, написанную еще 10 лет назад, но до сих пор не опубликованную.

Создательница саги о Гарри Поттере решила обнародовать произведение и будет печатать его поэтапно.

Первые две главы повести The Ickabog уже опубликованы на специальном сайте. Раз в неделю там же будет появляться новая глава. Писательница предложила юным читателям присылать свои иллюстрации к истории. Лучшие из них войдут в бумажную книгу, которая будет напечатана к концу года. Средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом.

На своей странице в соцсети Роулинг уточнила, что The Ickabog не связан с миром Гарри Поттера.

Анна Лысенко

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