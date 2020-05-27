16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Джоан Роулинг опубликует новую сказку
Средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом.
Писательница Джоан Роулинг обнаружила у себя в архиве сказку, написанную еще 10 лет назад, но до сих пор не опубликованную.
Создательница саги о Гарри Поттере решила обнародовать произведение и будет печатать его поэтапно.
Первые две главы повести The Ickabog уже опубликованы на специальном сайте. Раз в неделю там же будет появляться новая глава. Писательница предложила юным читателям присылать свои иллюстрации к истории. Лучшие из них войдут в бумажную книгу, которая будет напечатана к концу года. Средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом.
На своей странице в соцсети Роулинг уточнила, что The Ickabog не связан с миром Гарри Поттера.
Анна Лысенко