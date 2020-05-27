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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров опроверг заражение коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров, передает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
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Скончалось3 968+161
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Выздоровело142 208+11 079
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Инфицировано5 626 047+90 460
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Выздоровело2 314 233+53 288
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Источник: РИА "Новости"

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — заявил Кадыров в эфире его помощника, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева в Instagram.

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежит под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.

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