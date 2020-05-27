19:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Кадыров опроверг заражение коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров, передает ТАСС.
«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — заявил Кадыров в эфире его помощника, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева в Instagram.
21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежит под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике.