18:13 (мск)
Канделаки и Шнуров выступили продюсерами нового комедийного проекта «ЧУМА!»
В комедии люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума
Продюсерами нового комедийного проекта «ЧУМА!» выступили шоумен и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, учредитель Carbon Production Тина Канделаки и генеральный продюсер IVI Давид Кочаров. Креативным продюсером проекта «ЧУМА!» стал автор сериала «Физрук» Александр Вялых.
Смех — лучшее оружие в борьбе с любой заразой. Мы собрали все главные впечатления коронавирусной эпохи и перенесли их в самое подходящее для этого место — осажденный чумой средневековый замок. Иронии много не бывает. Особенно — в непростые времена.
По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удаленке», печенеги совершают набеги на город в масках.
В проекте участвует звездный актерский состав: Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие.
Старт показа проекта намечен на 29 мая.