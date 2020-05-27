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18:13 (мск)

Канделаки и Шнуров выступили продюсерами нового комедийного проекта «ЧУМА!»

В комедии люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума

Источник: РИА "Новости"

Продюсерами нового комедийного проекта «ЧУМА!» выступили шоумен и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, учредитель Carbon Production Тина Канделаки и генеральный продюсер IVI Давид Кочаров. Креативным продюсером проекта «ЧУМА!» стал автор сериала «Физрук» Александр Вялых.

Смех — лучшее оружие в борьбе с любой заразой. Мы собрали все главные впечатления коронавирусной эпохи и перенесли их в самое подходящее для этого место — осажденный чумой средневековый замок. Иронии много не бывает. Особенно — в непростые времена.
Тина Канделаки
Учредитель Сarbon Production

По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удаленке», печенеги совершают набеги на город в масках.

В проекте участвует звездный актерский состав: Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие.

Старт показа проекта намечен на 29 мая.

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