Глава Удмуртии заразился коронавирусом

У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая.
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«Александр Владимирович не виделся с семьей уже три месяца, семья находится на самоизоляции в другом месте. Он находится на самоизоляции в собственной резиденции, откуда и работает. Весь контактный круг мы обследуем. У него состояние прекрасное, болезнь проходит в легкой форме», — сказал собеседник агентства.