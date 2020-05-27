Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
8Отпуск после COVID-19
18:40 (мск), источник: РИА Новости

Глава Удмуртии заразился коронавирусом

УФА, 27 мая — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что заболел коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
19:49 (мск)Кадыров опроверг заражение коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 626 047+90 460
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось351 815+4 228
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 314 233+53 288
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости
У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая.
Александр Бречалов
глава Удмуртии

В пресс-службе главы региона РИА Новости заявили, что Бречалов чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции в своей резиденции.

«Александр Владимирович не виделся с семьей уже три месяца, семья находится на самоизоляции в другом месте. Он находится на самоизоляции в собственной резиденции, откуда и работает. Весь контактный круг мы обследуем. У него состояние прекрасное, болезнь проходит в легкой форме», — сказал собеседник агентства.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
 Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
Названы имена, обладатели которых чаще всего добиваются славы
Лучшие класико «Реал» — «Барселона» (трансляция)
Здоровье
Определена «любимая» погода коронавируса Выводы ученые сделали на основе данных о 3,75 млн заболевших.
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Город сложно узнать с высоты земной орбиты
Авто
ГАЗ запатентовал облик новой модели (галерея) В Сети появились изображения пяти автомобилей из линейки NN
Кино
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе Мария Ильюхина дала редкое интервью
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Игорь Петренко показал редкое семейное фото с женой и дочерьми Актер не любит афишировать личную жизнь
Леди
Марина Зудина показала эффектное декольте в бельевом топе Актриса восхитила фанатов.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь