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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новое исследование «ледниковых мышей» запутало ученых еще больше

Пока тайну их передвижения им так и не удалось раскрыть.

6
фотографий
6
фотографий

Ученые со всего мира уже много лет пытаются разгадать тайну «ледниковых мышей» — небольших и мягких комков из грязи и мха, покрывающих ледники на Аляске, в Исландии, Норвегии и Южной Америке.

Было известно, что эти зеленые шарики живут около шести лет и могут двигаться, причем на большие расстояния, при этом не имея для этого ни средств, ни повода. С 2009 года эколог Софи Гилберт и гляциолог Тим Бартоломаус из США наблюдали за перемещением 30 «ледниковых мышей», помечая их бусинками и отмечая их траекторию, и сопутствующие внешние условия. В мае 2020 года ученые опубликовали результаты своего многолетнего исследования в журнале Polar Biology.

Но вместо того, чтобы раскрыть тайну этих зеленых комочков, они лишь добавили больше вопросов.

Исследователи за все эти годы так и не смогли понять, почему и как передвигаются шары. Траектория их движения не совпала ни с ветром, ни с наклоном поверхности, ни с солнечными лучами, которые плавили лед.

Зато ученые установили, что «ледниковые мыши» передвигаются довольно быстро — на 2,5 сантиметра каждый день. Но самое любопытное заключается в том, что все они движутся в одном направлении, как стая рыб или животных. Стоит одному из комков поменять направление, как остальные делают то же самое. Так что ученые теперь намерены продолжить свои исследования.

Екатерина Гура

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