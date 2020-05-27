Собянин продлил режим самоизоляции в Москве

По словам Собянина, несмотря на то, что столица перешла ко второму этапу смягчения ограничений, риск заразиться не исчез.
Мы
по-прежнемудолжны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события.
Он заявил, что открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и
Ранее мэр столицы на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с 1 июня в Москве уже можно предпринимать следующие шаги по выходу из ограничений по коронавирусу. В частности, он предложил возобновить работу непродовольственных точек торговли, бытовых услуг и разрешить прогулки в парках.