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13:26 (мск), источник: Газета.Ру

Как работают салоны красоты в регионах России по новым правилам

Уборка и дезинфекция каждые два часа, одноразовые маски и халаты, измерение температуры и анкеты о возможных контактах с больными COVID-19: в регионах России салоны красоты привыкают к новым условиям.

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Источник: РИА "Новости"

О том, как устроена теперь жизнь парикмахерских — в материале «Газеты.Ru».

В России постепенно снимаются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса — пока москвичи ждут, что им разрешат гулять в парках и покупать что-то, кроме еды, жители многих регионов России уже пострижены, покрашены и со свежим маникюром. Москва, Подмосковье и Петербург только надеются на открытие салонов красоты — но в других регионах уже знают, каково ходить в парикмахерскую после пандемии COVID-19. И это не совсем то, что было раньше.

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О том, как должна быть организована работа салонов красоты после пандемии в России, стало известно еще 6 мая. Тогда главный санитарный врач Анна Попова рассказала на брифинге в Белом доме, что Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных предприятий — в их число вошли и салоны красоты.

Прежде всего, речь шла об обязательной дезинфекции всех поверхностей в помещениях, генеральной уборке и проветривании. Кроме того, клиентов должны заранее записывать, причем между между ними устанавливался временной промежуток в 20 минут, чтобы они не стояли в очередях и не томились в зоне ожидания. При этом сотрудникам обязали измерять температуру, а работать они должны только в масках и перчатках — равно как и клиентов можно стричь и красить, только если они в защитных средствах. Разумеется, должно соблюдаться и расстояние между посетителями — не менее 1,5 метров. Напитки клиентам предлагать теперь нельзя.

Впрочем, еще до публикации новых рекомендаций Роспотребнадзора в некоторых регионах России заработали парикмахерские и салоны красоты — и тоже с ограничениями.

В Новосибирске предприятия сферы услуг возобновили работу, начиная с 13 апреля — перерыв для них составил всего две недели. «Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать малый бизнес, — объяснял тогда местному порталу VN.Ru министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — В том, что разрешено работать салонам красоты, есть определенная логика. В таких организациях есть возможность приема людей по записи, и, как правило, чисто, как в больницах. Риск какого-то заражения — минимальный, все требования Роспотребнадзора соблюдаются неукоснительно. Иначе парикмахеры пошли бы в народ, а на квартирах сложнее соблюдать все необходимые правила гигиены».

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И действительно, по сообщению портала, корреспондент которого посетила один из салонов, клиентам там измеряли температуру и выдавали маски, перчатки и бахилы, в одном из помещений обнаружился ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, призванный дезинфицировать воздух, а посетители приходили по записи. Первыми пришли люди из листа ожидания, те, кто не успел окрасить волосы или сделать маникюр до введения ограничений.

Тогда же, 13 апреля, открыть салоны красоты разрешили и в Иркутской области — там, помимо прочего, их обязали проводить дезинфекцию каждые два часа.

С 25 апреля работают парикмахерские и бани в Ленинградской области — сам Санкт-Петербург пока ждет отмены ограничений. Однако и в области постричься можно не во всех городах, а только тех, где выявлено не более пяти случаев COVID-19, причем администраторов салонов обязали вести список клиентов с указанием номеров и заполнять залы только наполовину. Бани же открылись в тех населенных пунктах, где нет центрального водоснабжения и никто не заболел.

30 апреля заработали парикмахерские Ставропольского края — там специалисты были обязаны предварительно сдать анализы на COVID-19, а работают они теперь в масках, бахилах и одноразовых халатах. Однако клиентам рекомендовали выбирать салон неподалеку от дома, чтобы не получить штраф — и, разумеется, приходить на стрижку в перчатках и маске.

В Мурманске, где салоны красоты открылись в начале мая, клиентам измеряют температуру на входе, и руки обрабатывают антисептиком.

Кроме того, посетителям выдают анкеты, в которых выясняют, контактировали ли они с людьми, с коронавирусной инфекцией и не должны ли сами находиться на карантине.

С 23 мая заработали некоторые салоны красоты в Нижегородской области. Однако с одним условием: по распоряжению губернатора Глеба Никитина они должны были подключиться к системе видеонаблюдения, чтобы власти могли контролировать, как там соблюдаются санитарно-эпидемические правила. Приобретение видеокамер предпринимателям обещали компенсировать — или ждать второго этапа снятия ограничений, до которого Нижний Новгород пока не дошел.

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В Красноярском крае, где работать со всеми ограничениями салонам красоты разрешили с 25 мая, довольны оказались не все — мастеров в регионе обязали каждые три часа менять одноразовый халат, перчатки, маски, бахилы и шапочки, а это потребует дополнительных трат.

В целом по России легально постричься можно сейчас более чем в 30 регионах — а вот заниматься спортом в фитнес-центрах пока разрешили лишь в отдельных областях.

Рекомендации Роспотребнадзора для спортивных залов уже есть: также, как и салоны красоты, их обязательно должны регулярно дезинфицировать, убирать и проветривать, а клиентов там можно принимать только при предварительной записи, следя за тем, чтобы на каждых 5 кв. м находился лишь один человек. Однако дело усложняет необходимость носить защитные средства: заниматься спортом в маске для лица нельзя.

На Сахалине, где фитнес-центры уже открыты, в масках и не занимаются — однако в залах следят за расстоянием между посетителями и просят их не занимать соседние тренажеры. А после себя спортивный инвентарь приходится протирать.

А вот в Кировской области, где фитнес-центры работают с 21 мая, пока что можно проводить только индивидуальные занятия — в тренажерном зале могут заниматься с тренерами 5−6 человек. При этом и у гостей, и у сотрудников при входе измеряют температуру, а уборка проводится каждые два часа.

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