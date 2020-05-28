Как работают салоны красоты в регионах России по новым правилам

О том, как устроена теперь жизнь парикмахерских — в материале «Газеты.Ru».
В России постепенно снимаются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса — пока москвичи ждут, что им разрешат гулять в парках и покупать
О том, как должна быть организована работа салонов красоты после пандемии в России, стало известно еще 6 мая. Тогда главный санитарный врач Анна Попова рассказала на брифинге в Белом доме, что Роспотребнадзор разработал рекомендации для различных предприятий — в их число вошли и салоны красоты.
Прежде всего, речь шла об обязательной дезинфекции всех поверхностей в помещениях, генеральной уборке и проветривании. Кроме того, клиентов должны заранее записывать, причем между между ними устанавливался временной промежуток в 20 минут, чтобы они не стояли в очередях и не томились в зоне ожидания. При этом сотрудникам обязали измерять температуру, а работать они должны только в масках и перчатках — равно как и клиентов можно стричь и красить, только если они в защитных средствах. Разумеется, должно соблюдаться и расстояние между посетителями — не менее 1,5 метров. Напитки клиентам предлагать теперь нельзя.
В Новосибирске предприятия сферы услуг возобновили работу, начиная с 13 апреля — перерыв для них составил всего две недели. «Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать малый бизнес, — объяснял тогда местному порталу VN.Ru министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — В том, что разрешено работать салонам красоты, есть определенная логика. В таких организациях есть возможность приема людей по записи, и, как правило, чисто, как в больницах. Риск
И действительно, по сообщению портала, корреспондент которого посетила один из салонов, клиентам там измеряли температуру и выдавали маски, перчатки и бахилы, в одном из помещений обнаружился ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, призванный дезинфицировать воздух, а посетители приходили по записи. Первыми пришли люди из листа ожидания, те, кто не успел окрасить волосы или сделать маникюр до введения ограничений.
Тогда же, 13 апреля, открыть салоны красоты разрешили и в Иркутской области — там, помимо прочего, их обязали проводить дезинфекцию каждые два часа.
С 25 апреля работают парикмахерские и бани в Ленинградской области — сам
30 апреля заработали парикмахерские Ставропольского края — там специалисты были обязаны предварительно сдать анализы на COVID-19, а работают они теперь в масках, бахилах и одноразовых халатах. Однако клиентам рекомендовали выбирать салон неподалеку от дома, чтобы не получить штраф — и, разумеется, приходить на стрижку в перчатках и маске.
В Мурманске, где салоны красоты открылись в начале мая, клиентам измеряют температуру на входе, и руки обрабатывают антисептиком.
С 23 мая заработали некоторые салоны красоты в Нижегородской области. Однако с одним условием: по распоряжению губернатора Глеба Никитина они должны были подключиться к системе видеонаблюдения, чтобы власти могли контролировать, как там соблюдаются
В Красноярском крае, где работать со всеми ограничениями салонам красоты разрешили с 25 мая, довольны оказались не все — мастеров в регионе обязали каждые три часа менять одноразовый халат, перчатки, маски, бахилы и шапочки, а это потребует дополнительных трат.
В целом по России легально постричься можно сейчас более чем в 30 регионах — а вот заниматься спортом в
Рекомендации Роспотребнадзора для спортивных залов уже есть: также, как и салоны красоты, их обязательно должны регулярно дезинфицировать, убирать и проветривать, а клиентов там можно принимать только при предварительной записи, следя за тем, чтобы на каждых 5 кв. м находился лишь один человек. Однако дело усложняет необходимость носить защитные средства: заниматься спортом в маске для лица нельзя.
На Сахалине, где
А вот в Кировской области, где