Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID в легкой форме

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса… Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в рекомендациях Минздрава в среду.
Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной.
«Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти», — говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных в среду.