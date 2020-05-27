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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснены принципы подсчета статистики по коронавирусу ВОЗ в России

Новая методика Минздрава России по подсчету статистики заражений коронавирусом была основана на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти рекомендации прописаны в Международной классификации болезней (МКБ-10), разъясняется на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 647 961+97 562
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось353 011+4 709
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 325 227+55 347
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: Агентство «Москва»

В них учли международные методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти. Такое решение было принято после тщательного изучения течения COVID-19 и его влияния на организм, что позволит получить наиболее объективные и детализированные данные о коронавирусе.

Реализация принципов поможет усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе других причин, которые могли осложнить течение основного заболевания, сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу. Так, пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

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