В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос

Следующая попытка запланирована на 31 мая.
Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. Он должен был доставить на МКС Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.
Посмотреть на запуск прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.
Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.