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23:31 (мск), источник: РИА Новости

В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, был отложен из-за погодных условий, сообщил ведущий трансляции. Запуск транслируется на сайте SpaceX.

Источник: AP 2020

Следующая попытка запланирована на 31 мая.

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Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. Он должен был доставить на МКС Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.

Посмотреть на запуск прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.

Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.

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