Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам врача, современные технологии позволяют серьезно сократить время исследований, а также проверки эффективности и безопасности прививок. Если раньше они разрабатывались и проверялись десятилетиями и годами, то теперь счет идет на месяцы и считанные годы. «В случае с эпидемией SARS в начале 2000-х считалось, что быстро нашли и разработали прививку, а проверка тогда длилась около пяти лет. А сейчас технологии позволяют сократить сроки, но все равно нужно время, чтобы понять, какая прививка эффективна», — считает врач.
В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к нежелательным последствиям, иммунолог приводит историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, случившуюся около 10 лет назад. Начав массово прививать от вируса, вызывающего тяжелый гастроэнтерит, врачи столкнулись с опасными последствиями.
«Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле — он к тому моменту уже прошел первую и вторую фазу испытаний, — а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости — ред.) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», — предупредил профессор.
Сейчас поиск вакцины ведут десятки научных лабораторий по всему миру, разработчики идут разными путями, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
«Главное — она (вакцина — ред.) показала отсутствие серьезных побочных явлений