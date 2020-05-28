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09:48 (мск), источник: РБК

Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц

Опрос ВШЭ выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса (23%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (9%). Наибольшее количество скептиков и противников ограничений в Южном федеральном округе.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 28.05
Инфицировано370 680+8 338
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось3 968+161
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело142 208+11 079
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 695 968+101 793
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось355 701+5 170
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 351 638+63 059
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА "Новости"

Не верящие в эпидемию

Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). РБК ознакомился с исследованием. В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена.

Как проводилось исследование
Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в пять этапов с 18 марта по 26 мая. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии еще впереди (25,6%), больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден и она пойдет на спад (16,3%).

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%), кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
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Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Только 18% из группы тех, кто признает существование эпидемии, навещают своих родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

Отношение к самоизоляции и снятию ограничений

С распространением коронавируса в России увеличивалась и доля россиян, у которых среди друзей, родственников или знакомых есть заболевшие. За месяц, с 20 апреля до 26 мая, этот показатель вырос с 4,9 до 16,6%.

Процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции был необходим, стабильно рос: с 15,9% в начале апреля до 32,4% к концу мая. Количество тех, кто выступает за ужесточение ограничений, также снижалось в аналогичный период и к 26 мая составило 18,4%. Большая часть респондентов (56%) поддерживает снятие ограничений, из них 35,6% считают, что их нужно было снимать еще раньше.

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К концу мая россияне во время самоизоляции чаще всего ходили на работу (46,2%), посещали продуктовый магазин (81,2%) или аптеку (56,5%). За месяц с конца апреля втрое выросла доля людей, которые выходят на прогулку, — с 12,3 до 38,7%. Количество тех, кто встречается с друзьями, выросло аналогичным образом — с 6,7 до 21,%.

Снижение доходов

На вопрос о том, как распространение коронавируса повлияло на доходы, треть опрошенных в конце мая ответили, что доходы остались на прежнем уровне. Еще в начале пандемии в России доля таких людей составляла 59,4%. Высокой называют исследователи и долю тех россиян, кто отметил значительное снижение доходов за время распространения коронавируса — 31,8%. Однако вместе с этим с начала апреля уменьшилось количество людей, которые отмечали, что полностью лишились дохода, — с 23,7 до 13,5% в мае.

Округ спокойствия

По данным исследования, Южный федеральный округ лидирует в опросе по проценту считающих эпидемию выдумкой — 41,1%.
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Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше и что ограничения нужно было снимать раньше (42,7%). Одновременно с этим регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он значительно снизился, — 52,1%. Больше всего респондентов, которые столкнулись со значительным снижением доходов либо полностью его лишились, — в Северо-Кавказском федеральном округе (53,8%).

Сравнения показывают, что у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса, объясняет один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов.

Если человек не чувствует опасности, то только самоизоляция мешает ему выйти на работу или найти ее, чтобы заработать денег.
Руслан Артамонов
один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ

«Среди населения Южного федерального округа больше людей, которые во время самоизоляции лишились доходов, поэтому и много людей, которые хотели бы смягчения режима самоизоляции, чтобы скорее начать зарабатывать», — заключил эксперт.

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