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10:28 (мск), источник: ТАСС

Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/ — В проверку вошла сметана 20% жирности семи торговых марок.

Источник: РИА "Новости"

Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, дрожжи и растительные жиры. Об этом говорится в сообщении организации.

Как указали в Роскачестве, в проверку вошла сметана 20% жирности семи торговых марок — «Благода», «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Домик в деревне», «Вологодское лето» и «Простоквашино».

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Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопасность продукта (дрожжи и плесени, группы бактерий кишечной палочки, сальмонеллы), а также обратили внимание на качество (содержание антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и других компонентов) и органолептические показатели (запах, цвет, вкус и консистенция продукта).

«Рейтинг сметаны “Благода” обнулен за растительные жиры, дрожжи и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин (в следовых количествах)», — говорится в сообщении. Также результаты исследования показали, что в составе продукта присутствуют растительные жиры.

Эксперты полагают, что производитель мог включить их в состав с целью удешевить продукцию. Этот товар является уже сметанным продуктом, а не сметаной.

В Роскачестве также заявили о том, что сметана «Домик в деревне» сдала позиции по сравнению с прошлым исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах. «Следы антибиотика допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно производитель ничего не нарушил. Однако, согласно опережающим требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, в продукции недопустимы», — заявили в организации.

По данным экспертов, в товарах «Вологодское лето», «Пестравка» и «36 копеек» нарушений не обнаружено. Также подтверждено высокое качество двух товаров — это сметана марок «Ростагроэкспорт» и «Простоквашино».

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