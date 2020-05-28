10:28 (мск), источник: ТАСС
Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/ — В проверку вошла сметана 20% жирности семи торговых марок.
Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, дрожжи и растительные жиры. Об этом говорится в сообщении организации.
Как указали в Роскачестве, в проверку вошла сметана 20% жирности семи торговых марок — «Благода», «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Домик в деревне», «Вологодское лето» и «Простоквашино».
Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопасных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, тетрациклин, стрептомицин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопасность продукта (дрожжи и плесени, группы бактерий кишечной палочки, сальмонеллы), а также обратили внимание на качество (содержание антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и других компонентов) и органолептические показатели (запах, цвет, вкус и консистенция продукта).
«Рейтинг сметаны “Благода” обнулен за растительные жиры, дрожжи и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане превышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует антибиотик доксициклин (в следовых количествах)», — говорится в сообщении. Также результаты исследования показали, что в составе продукта присутствуют растительные жиры.
В Роскачестве также заявили о том, что сметана «Домик в деревне» сдала позиции по сравнению с прошлым исследованием
По данным экспертов, в товарах «Вологодское лето», «Пестравка» и «36 копеек» нарушений не обнаружено. Также подтверждено высокое качество двух товаров — это сметана марок «Ростагроэкспорт» и «Простоквашино».