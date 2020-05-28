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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Единственная категория граждан, которым противопоказано ношение медицинских масок, — это люди с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом ТАСС заявил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, с заболеваниями легких использование индивидуального средства защиты может быть опасным, так как оно вызывает трудности с дыханием. Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ — собирательный термин для описания хронических болезней легких, ограничивающих воздушный поток в орган. «Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», — объяснил лор.

Он порекомендовал людям, страдающим ХОБЛ, соблюдать строгий режим самоизоляции.

По прогнозам организации, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

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09:11 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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