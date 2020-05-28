Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

По его словам, с заболеваниями легких использование индивидуального средства защиты может быть опасным, так как оно вызывает трудности с дыханием. Особую угрозу
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ — собирательный термин для описания хронических болезней легких, ограничивающих воздушный поток в орган. «Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно», — объяснил лор.
Он порекомендовал людям, страдающим ХОБЛ, соблюдать строгий режим самоизоляции.
По прогнозам организации, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире.
В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.