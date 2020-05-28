«Цитокиновый шторм»: как побороть губительное осложнение COVID-19

Источник: Агентство «Москва»
В России зарегистрирован препарат для профилактики цитокинового шторма — тяжелейшего осложнения COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
«Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, причем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование», — анонсировал глава ведомства.
«Необратимые патологические изменения»
Как пояснила «Газете.Ru» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, цитокиновый шторм — это «чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус.
Она иногда бывает опаснее, чем сам вирус. Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение.
Ольга Ткачеваглавный гериатр Минздрава РФ
Цитокиновый шторм может возникнуть в случае, если у пациента повышен уровень интерлейкина 6 (IL-6), стимулирующего иммунный ответ, а также С-реактивного белка и сывороточного амилоида, которые являются маркерами острого воспаления, заявил профессор Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв Майкл Ледерман на онлайн-конференции Департамента здравоохранения города Москвы.
Американский эксперт считает, что цитокиновый шторм чаще наблюдается у пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний.
Между тем доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов уверен, что вирус может вызвать цитокиновый шторм в организме независимо от физического состояния больного. «Цитокиновый шторм — это реакция иммунитета. Здесь нет прямой взаимосвязи с общим состоянием здоровья — нельзя говорить о том, что у здорового человека цитокинового шторма быть не может», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».
Медик отметил, что такой воспалительный процесс фиксируется не только при COVID-19, но и при свином гриппе. Он приводит к «необратимым изменениям патологического характера», рассказал Коновалов.
Такой способ взаимодействия иммунной системы с новом возбудителем реализуется в виде неконтролируемой воспалительной реакции. Эта гиперреакция иммунной системы вызывает истощение работы иммунитета.
Иван Коноваловдоцент РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ
«В результате возникает вторичная реакция — иммунная недостаточность, которая может облегчить присоединение бактериальной инфекции», — пояснил доцент ПФ РНИМУ им. Пирогова.
О наиболее «мощном», летальном цитокиновом шторме может свидетельствовать прогрессирующая дыхательная недостаточность у заболевшего COVID-19, считает американский профессор Ледерман.
«Хочу отметить, что признаком массивного цитокинового шторма является прогрессирующая дыхательная недостаточность. На мой взгляд, прогрессирующая дыхательная недостаточность может быть индикатором развивающегося “мощного” цитокинового шторма и, соответственно, быть критерием для дальнейших наших действий», — подчеркнул он на конференции Мосгорздрава.
Есть ли спасительный препарат
Врачи уверены, что профилактики цитокинового шторма, которую могли бы провести сами пациенты с COVID-19, не существует. «Это дело врачей — медик должен назначать лечение, если видит цитокиновый шторм. И тут уже важно проводить не просто противовирусную терапию, а терапию, связанную со снижением активности воспаления», — сообщила главный гериатор Минздрава РФ Ткачева «Газете.Ru».
Коновалов также уверен, что в борьбе с цитокиновым штормом помогут не профилактические меры, а оперативное лечение при первом возникновении осложнения. «Вопрос заключается не в профилактике, а в своевременном контроле начала этого процесса. Тогда люди, даже перенося цитокиновый шторм, например, при коронавирусной инфекции нового типа, имеют больше шансов на то, чтобы выжить», — заключил медик.
Тем не менее уже существует общее мнение относительно препарата, который может противоборствовать цитокиновому шторму, — это «Тоцилизумаб». Данное лекарство подавляет вызывающий осложнение интерлейкин 6 (IL-6).
«Существует несколько способов ингибирования (подавления — «Газета.Ru) IL-6. Один из них — использование моноклонального антитела на примере Тоцилизумаба. При лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией с помощью Тоцилизумаба было получено много данных. Выяснилось, что при его применении резко снижаются воспалительные показатели, Т-клеточная активация и концентрация С-реактивного белка, который является продуктом активности IL-6», — рассказал Ледерман из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв.
Отметим, что японские ученые лаборатории иммунологии Института генетической медицины Университета Хоккайдо также считают Тоцилизумаб наиболее эффективным препаратом. Они утверждает, что польза этого лекарства состоит в содержащемся в нем антителе, которое ограничивает рецептор интерлейкина IL-6. Исследование Тоцилизумабы приводится в научном журнале Immunity.
Те медики, в распоряжении которых нет Тоцилизумаба, пытаются вылечить пациентов с цитокиновым штормом любыми способами, потому что это осложнение часто приводит к летальному исходу, сообщил доктор медицинских наук из Университета Алабамы Рэнди Крон.
«Трудно смотреть, как люди умирают на глазах, поэтому, если возможно вмешаться каким-то образом, то врачи делают это. Поэтому некоторые из наших коллег пытаются лечить связанный с COVID-19 цитокиновый шторм с помощью любого подхода», — рассказывал ученый журналу Forbes.