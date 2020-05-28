Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
10Бремя чудес: как изменился мир после карантина
12:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Московские врачи прибыли в Ингушетию для борьбы коронавирусом

Бригада московских медиков прибыла в Ингушетию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, спецборт со специалистами приземлился в аэропорту Магас в четверг, 28 мая. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Коронавирус COVID-19
12:38 (мск)Застрявшие в раю: как изолироваться на Багамах и зачем оттуда бежать
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 710 393+103 468
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось356 042+5 180
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 362 626+60 899
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Команда состоит из шести врачей различной специализации. По словам руководителя группы, хирурга Арнольда Маркарова, они ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в больницах Ингушетии и поделятся своим опытом.

Также спецбортом доставлены различные лекарства и препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, средства индивидуальной защиты.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным поручил оказать помощь субъектам, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности, речь шла об отправке в регионы московских врачей. Собянин заверил, что данная помощь будет оказана.

Читайте также
В регионы прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
12:22 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 28.05
 Треть россиян отказались верить в эпидемию коронавируса
Бывшая жена Успенского вслед за дочерью уличила его в жестокости
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Рекомендации Роспотребнадзора по работе кинотеатров. Главное
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Япония заплатит туристам за посещение страны
Россию ждет резкое похолодание 1 июня
В Мексике нашли гигантское «кладбище» мамонтов
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как проверить себя на COVID-19 всего за 10 секунд
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Зачем вас просят «сбросить» IMEI телефона Чем это грозит
Авто
ГАЗ запатентовал облик новой модели (галерея) В Сети появились изображения пяти автомобилей из линейки NN
Кино
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале Дмитрий Красилов получил роль в комедийном шоу про карантин в Средневековье
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Шура Тихомирова через 37 лет. Это надо видеть
Новые, красивые фото свадьбы Насти и Потапа
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь