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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В австралийском городе «завели» 4-метровую кукабару

Ее возят в прицепе по улицам.

В городке Моггилл возле австралийского Брисбена по улицам ездит 4-метровая смеющаяся кукабара.

Скульптуру весом 726 кг создал местный житель Фарвардин Далири. Он собрал птицу из стали, стекловолокна и бамбука. На работу ушло около 6 месяцев.

«Меня спрашивают, зачем? А почему нет, говорю я?» — прокомментировал Далири свою работу телеканалу Seven News. По словам скульптора, кукабара веселит местных жителей и поднимает им настроение во время карантина.

Птица умеет издавать такие же звуки, как и живые кукабары. Их «смех» немного напоминает хохот кинозлодеев.

После ослабления режима изоляции Далири намерен взять свою птицу в австралийское турне. Кстати, он не впервые создает такие скульптуры. В прошлом году австралиец построил гигантскую коалу и возил ее по улицам Брисбена.

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Анна Лысенко

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