В австралийском городе «завели» 4-метровую кукабару

В городке Моггилл возле австралийского Брисбена по улицам ездит 4-метровая смеющаяся кукабара.
Скульптуру весом 726 кг создал местный житель Фарвардин Далири. Он собрал птицу из стали, стекловолокна и бамбука. На работу ушло около 6 месяцев.
«Меня спрашивают, зачем? А почему нет, говорю я?» — прокомментировал Далири свою работу телеканалу Seven News. По словам скульптора, кукабара веселит местных жителей и поднимает им настроение во время карантина.
Птица умеет издавать такие же звуки, как и живые кукабары. Их «смех» немного напоминает хохот кинозлодеев.
После ослабления режима изоляции Далири намерен взять свою птицу в австралийское турне. Кстати, он не впервые создает такие скульптуры. В прошлом году австралиец построил гигантскую коалу и возил ее по улицам Брисбена.