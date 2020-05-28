14:48 (мск), источник: ТАСС Наука
В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков
Ученые предполагают, что вместо мощей в домонгольскую эпоху туда вкладывали более доступные реликвии.
ТАСС, 28 мая. Российские ученые, вопреки ожиданиям, не нашли костных останков внутри древнерусских
По словам директора института Николая Макарова, специалисты знали о типах и художественных особенностях энколпионов, однако до сих пор не было известно, какие реликвии помещали в кресты:
Предполагалось, что ими могли быть частицы мощей мучеников и предметов, связанных с местами их жизни. Однако по итогам исследований оказалось, что все намного сложнее. Мы не нашли остатков костей, но это не означает, что отсутствие частиц мощей — это отклонение от некой нормативной практики.
Энколпионами называют двустворчатые кресты домонгольского периода, внутри которых помещались христианские реликвии. Считается, что первые энколпионы были созданы при монастырях в Малой Азии, на Балканах и Дунае примерно в
В подобные реликварии помещали самые разные предметы: так, в ковчеге архиепископа Дионисия Суздальского были фрагменты хитона и тернового венца Христа, а также частица камня от его гроба. Но до последних лет было неизвестно, какие реликвии помещали в кресты, которые носили простые люди.
Ранее специалисты не исследовали вложения в кресты, они изучали сами артефакты и их художественные особенности. За последние десять лет экспедиции Института археологии РАН собрали большую коллекцию
Такое большое количество находок изменило сложившиеся ранее представления о том, что на
Для исследования ученые взяли 14 закрытых энколпионов, 11 из которых были найдены в окрестностях Суздаля и
Сначала исследователи рассмотрели закрытые энколпионы с помощью стереомикроскопа, определив таким образом, с помощью каких приемов их изготовили. Затем ученые выяснили, что заполняло внутренние пустоты крестов. На основе этих данных исследователи создали 3D-модели пяти энколпионов.
Внутри крестов исследователи нашли ладан; смесь воска и ладана, завернутую в льняную ткань; фрагменты льняной, шелковой, конопляной ткани; остатки травянистого растения, а также человеческий волос, завернутый в ткань из козьей шерсти.
Кроме того, в одном из крестов сохранились частицы дерева и смолы, завернутые в льняную ткань. Анализ этих частиц с помощью
По словам Макарова, паломникам домонгольской эпохи были недоступны мощи русских святых того времени. Поэтому в энколпионы вкладывали другие святыни, — например, реликвии из ближайшего храма с чудотворной иконой.
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