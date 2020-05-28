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14:48 (мск), источник: ТАСС Наука

В древнерусских крестах-энколпионах не нашли костных останков

Ученые предполагают, что вместо мощей в домонгольскую эпоху туда вкладывали более доступные реликвии.

5
фотографий
5
фотографий

ТАСС, 28 мая. Российские ученые, вопреки ожиданиям, не нашли костных останков внутри древнерусских крестов-энколпионов домонгольской эпохи. Считается, что в подобные обереги помещали мощи святых или другие христианские реликвии. Об этом пишет пресс-служба Института археологии РАН.

По словам директора института Николая Макарова, специалисты знали о типах и художественных особенностях энколпионов, однако до сих пор не было известно, какие реликвии помещали в кресты:

Предполагалось, что ими могли быть частицы мощей мучеников и предметов, связанных с местами их жизни. Однако по итогам исследований оказалось, что все намного сложнее. Мы не нашли остатков костей, но это не означает, что отсутствие частиц мощей — это отклонение от некой нормативной практики.

Что такое энколпионы

Энколпионами называют двустворчатые кресты домонгольского периода, внутри которых помещались христианские реликвии. Считается, что первые энколпионы были созданы при монастырях в Малой Азии, на Балканах и Дунае примерно в VI—VII вв.еках. На Русь эта традиция, вероятно, пришла вместе с другими культовыми предметами в начале христианизации.

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В подобные реликварии помещали самые разные предметы: так, в ковчеге архиепископа Дионисия Суздальского были фрагменты хитона и тернового венца Христа, а также частица камня от его гроба. Но до последних лет было неизвестно, какие реликвии помещали в кресты, которые носили простые люди.

Ранее специалисты не исследовали вложения в кресты, они изучали сами артефакты и их художественные особенности. За последние десять лет экспедиции Института археологии РАН собрали большую коллекцию крестов-энколпионов, основная часть находок приходилась на селища Суздальского Ополья.

Такое большое количество находок изменило сложившиеся ранее представления о том, что на Северо-Востоке Руси энколпионы были редкими и статусными предметами.

Процесс исследования

Для исследования ученые взяли 14 закрытых энколпионов, 11 из которых были найдены в окрестностях Суздаля и Юрьева-Польского (Владимирская область), а три — в Великом Новгороде. В Курчатовском институте их изучили с помощью нейтронной томографии, инфракрасной спектроскопии и других неразрушающих методов.

Сначала исследователи рассмотрели закрытые энколпионы с помощью стереомикроскопа, определив таким образом, с помощью каких приемов их изготовили. Затем ученые выяснили, что заполняло внутренние пустоты крестов. На основе этих данных исследователи создали 3D-модели пяти энколпионов.

На втором этапе исследования ученые раскрыли створки энколпионов и извлекли содержимое внутренних полостей. Кроме того, они определили состав сплава, из которого сделали кресты.

Артефакты изнутри

Внутри крестов исследователи нашли ладан; смесь воска и ладана, завернутую в льняную ткань; фрагменты льняной, шелковой, конопляной ткани; остатки травянистого растения, а также человеческий волос, завернутый в ткань из козьей шерсти.

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Кроме того, в одном из крестов сохранились частицы дерева и смолы, завернутые в льняную ткань. Анализ этих частиц с помощью ИК-спектроскопии показал, что это дерево было хвойным из семейства сосновых.

По словам Макарова, паломникам домонгольской эпохи были недоступны мощи русских святых того времени. Поэтому в энколпионы вкладывали другие святыни, — например, реликвии из ближайшего храма с чудотворной иконой.

«Изучение крестов-реликвариев и находившихся в них вложений позволяет прояснить особенности христианской культовой практики домонгольской Руси. Мы убедились, что строгих правил, регламентирующих вложения, не было, и что традиция ношения энколпионов была укоренена среди людей самого разного социального статуса», — заключил Макаров. Ученые продолжат исследовать энколпионы — в Курчатовский институт передали еще пять таких артефактов, которые экспедиция ИА РАН под Суздалем нашла совсем недавно.

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