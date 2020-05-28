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14:07 (мск), источник: Мослента

Обезьяна в московском метро попыталась стащить маску у попутчика

В московском метро заметили обезьяну, которая пыталась стащить маску у другого пассажира. Внимание на соответствующее видео обратила «Москва 24».

Как видно на кадрах, животное едет со своим хозяином в вагоне метро, при этом у обоих нет средств индивидуальной защиты. В какой-то момент обезьяна поворачивается в сторону сидящего рядом мужчины и пытается стянуть с него маску лапой. Владелец животного на это никак не реагирует.

Где и когда было снято видео, не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы надевать маски при любом выходе из дома. До этого, с 12 мая, москвичи должны были использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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