14:07 (мск), источник: Мослента
Обезьяна в московском метро попыталась стащить маску у попутчика
В московском метро заметили обезьяну, которая пыталась стащить маску у другого пассажира. Внимание на соответствующее видео обратила «Москва 24».
Как видно на кадрах, животное едет со своим хозяином в вагоне метро, при этом у обоих нет средств индивидуальной защиты. В
Где и когда было снято видео, не уточняется.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы надевать маски при любом выходе из дома. До этого, с 12 мая, москвичи должны были использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.