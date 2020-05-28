Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Во-первых,я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых,вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно.
Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики.
По официальным данным, в России от коронавируса умер 101 медик. В «Списке памяти», который ведут врачи, числятся 311 специалистов. «Медиазона» подтвердила смерть как минимум 186 человек из этого списка. Издание отмечало, что даже официальные данные о смертности врачей свидетельствуют о том, что в России она в разы превышает аналогичный показатель в других странах.
Также Песков пообещал обратиться к Минздраву с просьбой разъяснить новую методику подсчета заболевших в России. Ранее Минздрав порекомендовал не учитывать бессимптомных носителей коронавируса в статистике заболеваемости и смертности. Песков счел «оправданным и понятным» вопрос журналистов о том, какое влияние на управленческие решения властей может оказать изменение статистических показателей в связи с новой рекомендацией Минздрава.
Коронавирус в России был обнаружен у 223 916 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом, всего от инфекции скончалось 4142 больных. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 5,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Юрий Литвиненко, Светлана Бочарова