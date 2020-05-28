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15:33 (мск), источник: Ведомости

Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Он заявил, что не знает, как медики считают смерти своих коллег.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
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8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
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27.05
161
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Выздоровело150 993+8 785
15.05
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16.05
4940
17.05
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18.05
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9262
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22.05
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5363
25.05
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26.05
12331
27.05
11079
28.05
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15.0528.05
Инфицировано5 717 575+98 746
15.05
84063
16.05
110128
17.05
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18.05
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28.05
102702
15.0528.05
Скончалось356 213+5 067
15.05
5122
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Выздоровело2 367 777+56 373
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15.0528.05
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Источник: AP 2020

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что смертность от коронавируса среди врачей выше, чем в других странах. Кремль попросит Минздрав разъяснить данные о смертности среди медиков.

Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно.
Дмитрий Песков

Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики.

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По официальным данным, в России от коронавируса умер 101 медик. В «Списке памяти», который ведут врачи, числятся 311 специалистов. «Медиазона» подтвердила смерть как минимум 186 человек из этого списка. Издание отмечало, что даже официальные данные о смертности врачей свидетельствуют о том, что в России она в разы превышает аналогичный показатель в других странах.

Также Песков пообещал обратиться к Минздраву с просьбой разъяснить новую методику подсчета заболевших в России. Ранее Минздрав порекомендовал не учитывать бессимптомных носителей коронавируса в статистике заболеваемости и смертности. Песков счел «оправданным и понятным» вопрос журналистов о том, какое влияние на управленческие решения властей может оказать изменение статистических показателей в связи с новой рекомендацией Минздрава.

Представитель Кремля затруднился до разъяснений Минздрава сказать, как ожидаемое сокращение показателей отразится на решениях властей о снятии карантинов и назначении новой даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Коронавирус в России был обнаружен у 223 916 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом, всего от инфекции скончалось 4142 больных. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 5,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Юрий Литвиненко, Светлана Бочарова

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