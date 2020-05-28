13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне нашли «Марс» и «Мальдивы» под Петербургом (фото)
Необычные пейзажи привлекают любителей селфи.
Истосковавшиеся по путешествиям и новым впечатлениям россияне обнаружили в Ленинградской области живописные пустынные барханы и лазурные воды.
Здесь, неподалёку от Нового Хинколово, находится Борницкий карьер. Это место с удивительным ландшафтом похоже на марсианскую пустыню, а цвет воды в озере напоминает о райских тропических островах. Неудивительно, что в Гатчинский район устремились
На деле место очень пыльное и труднодоступное, пишет блогер Вадим Елистратов: «На него так муторно (и даже немного опасно) забираться, что пока доберешься на самый верх, уже ничего не хочется. Хочется в душ, в основном».
Однако «паломников» это не останавливает. Здесь фотографируются в модных нарядах или приезжают всей семьей ради прогулки.
Борницкий карьер все еще частично действующий. Ранее в нем добывали камень для гатчинских построек, а также для строительства Казанского собора в
Анна Лысенко