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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне нашли «Марс» и «Мальдивы» под Петербургом (фото)

Необычные пейзажи привлекают любителей селфи.

Истосковавшиеся по путешествиям и новым впечатлениям россияне обнаружили в Ленинградской области живописные пустынные барханы и лазурные воды.

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Здесь, неподалёку от Нового Хинколово, находится Борницкий карьер. Это место с удивительным ландшафтом похоже на марсианскую пустыню, а цвет воды в озере напоминает о райских тропических островах. Неудивительно, что в Гатчинский район устремились тревел-блогеры и любители эффектных селфи.

На деле место очень пыльное и труднодоступное, пишет блогер Вадим Елистратов: «На него так муторно (и даже немного опасно) забираться, что пока доберешься на самый верх, уже ничего не хочется. Хочется в душ, в основном».

Однако «паломников» это не останавливает. Здесь фотографируются в модных нарядах или приезжают всей семьей ради прогулки.

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Борницкий карьер все еще частично действующий. Ранее в нем добывали камень для гатчинских построек, а также для строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Анна Лысенко

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