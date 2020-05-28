Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
16В США из-за смерти чернокожего после грубого ареста начался бунт
15:25 (мск), источник: Известия

В минздраве Подмосковья допустили начало второй волны COVID-19 осенью

Подмосковное управление Минздрава России не исключает, что вторая волна COVID-19 случится в сентябре. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе заседания Мособлдумы в четверг, 28 мая.

Коронавирус COVID-19
15:42 (мск)Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 717 575+98 746
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось356 213+5 067
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 367 777+56 373
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
Идёт загрузка
Источник: Известия

«Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами индивидуальной защиты и на будущие периоды», — сказала Стригункова.

По словам министра, возврат к плановому режиму работы подмосковных медицинских организаций будет происходить в три этапа.

Скорее всего, первый этап начнется 8 июня.

Для возвращения к работе в обычном режиме сначала отберут несколько стационаров, которые были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом. В первую очередь речь идет о многопрофильных больницах, где пациенты могут получить медицинскую помощь различных профилей.

Читайте также
Владимир Стогниенко: Мы будем жить в мире паранойи

На втором этапе власти Подмосковья собираются увеличить число таких медорганизаций, на третьем — к обычной работе вернутся инфекционные стационары.

Подмосковные поликлиники также будут открываться поэтапно. Сначала пациенты смогут получить медицинскую помощь у так называемых «узких» специалистов, пояснила Стригункова.

В Москве около 3 тыс. больничных коек должны вернуться к работе в обычном режиме на следующей неделе.

Ранее, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса осенью. Российский лидер со ссылкой на отечественных и зарубежных специалистов отметил, что это может произойти в «конце октября — ноябре».

Спустя несколько дней эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион уже прошел пик COVID-19.

Эксперт также не исключил второй волны вируса, но она, по его мнению, будет не такой неожиданной и драматичной, как первая.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве говорил и мэр города Сергей Собянин. Он считает, что столице удалось избежать худшего сценария развития событий и сегодня коэффициент заболеваемости снизился до 0,97.

Справка
Как получить цифровой пропуск в МосквеРассказываем о трех способах оформления пропусков и разъясняем сложные моменты
Читайте также
Путин предупредил о второй волне коронавируса осенью
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 28.05
 Право на прогулку: волонтерам разрешили посещать приюты для животных в Москве
Вас заблокировали: торговая война США и Китая разгорается с новой силой
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 26 мая
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Известная автомобильная марка уходит с российского рынка
Петр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
Наказание для должников. Что грозит за неуплату налогов
Миннеаполис запросил поддержку нацгвардии из-за беспорядков
Канделаки назвала 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
В небе над Великобританией заметили смайлик (видео)
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Узнаете? Посмотрите на единственного сына (фото)
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Hi-Tech
В сети продают «флешки» для защиты от 5G Как блокатор вирусов, только против мобильной связи
Авто
ГАЗ запатентовал облик новой модели (галерея) В Сети появились изображения пяти автомобилей из линейки NN
Кино
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале Дмитрий Красилов получил роль в комедийном шоу про карантин в Средневековье
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Я, Мама и Дача. 241
Оптимальный возраст между первым и вторым ребенком. 219
Вернись, я все прощу! Или сюрприз от бывшей свекрови. 168
Русский рваный пирог ( он же щипаный, он же драный, он же Элла Кацнельбоген!) 136
Леди
Альбина Джанабаева с ярким макияжем восхитила фанатов Певица восхитила фанатов.
Новости партнеров
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Марокканские традиции, которые не стоит нарушать
Что на самом деле происходит с Рамзаном Кадыровым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь