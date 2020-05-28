В минздраве Подмосковья допустили начало второй волны COVID-19 осенью

«Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами индивидуальной защиты и на будущие периоды», — сказала Стригункова.
По словам министра, возврат к плановому режиму работы подмосковных медицинских организаций будет происходить в три этапа.
Для возвращения к работе в обычном режиме сначала отберут несколько стационаров, которые были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом. В первую очередь речь идет о многопрофильных больницах, где пациенты могут получить медицинскую помощь различных профилей.
На втором этапе власти Подмосковья собираются увеличить число таких медорганизаций, на третьем — к обычной работе вернутся инфекционные стационары.
Подмосковные поликлиники также будут открываться поэтапно. Сначала пациенты смогут получить медицинскую помощь у так называемых «узких» специалистов, пояснила Стригункова.
В Москве около 3 тыс. больничных коек должны вернуться к работе в обычном режиме на следующей неделе.
Ранее, 22 мая, на совещании о
Спустя несколько дней эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион уже прошел пик COVID-19.
О стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве говорил и мэр города Сергей Собянин. Он считает, что столице удалось избежать худшего сценария развития событий и сегодня коэффициент заболеваемости снизился до 0,97.