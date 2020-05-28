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14:12 (мск), источник: ТАСС

Nissan прекратит производство Datsun в России

Также производство прекратится в Республике Корея.

Источник: Datsun

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса. Об этом в четверг сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что автоконцерн также намерен «выйти» из рынка Южной Кореи и оптимизировать деятельность в странах АСЕАН.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что чистый убыток Nissan в марте текущего года составил около 671 млрд иен (более $6,2 млрд).

Японо-французский альянс Renault — Nissan — Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Продажи автомобилей трех компаний в 2019 году упали сразу на 10,9% и оказались на отметке $9,34 млн. В связи с этим, по данным Nikkei, альянс намерен в ближайшей перспективе сократить издержки и повысить эффективность производства.

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