14:12 (мск), источник: ТАСС
Nissan прекратит производство Datsun в России
Также производство прекратится в Республике Корея.
ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса. Об этом в четверг сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что чистый убыток Nissan в марте текущего года составил около 671 млрд иен (более $6,2 млрд).